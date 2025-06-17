पोर्चुगलको लिस्बनमा रेल दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु

१९ भदौ, काठमाडौं । पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा रेल दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । १८ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
पर्यटकमाझ प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिस्बनको ग्लोरिया फ्युनिकुलर रेल लिकबाट उछिट्टिएर एक भवनमा ठोक्किएको थियो । यो घटना स्थानीय समय अनुसार बुधबार बेलुकी भएको थियो ।
फ्निकुलर रेल ढलानवाला सडकमा तलमाथि चल्दछ । त्यसको सपोर्टिङ केबल भाँचिएपछि लिक छाडेको र दुर्घटना भएको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
दुर्घटनाको फोटो र भिडियोमा रेलको डिब्बा पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको देखिन्छ । त्यसलाई पन्छाएर आपतकालीन सेवाका सदस्यहरुले उद्धार गरेका थिए ।
घाइते र मृतकको पहिचान हुन बाँकी छ । सो दुर्घटनामा विदेशी नागरिक पनि परेको अनुमान छ ।
पोर्चुगलका राष्ट्रपति रेबेलो डी सुजाले घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै दुर्घटनाको जाँच गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
लिस्बनका मेयर कार्लोस मोयदासले लिस्बन शोकमा रहेको बताएका छन् । दुर्घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो शहरका लागि यो निकै दु:खद दिन हो । यो त्रासदीका कारण लिस्बन शोकमा छ ।’
