किम जोन उनसँग भेट्ने ट्रम्पको इच्छा, भन्छन्– बहिनीपछि मै हो किमलाई राम्रोसँग चिन्ने

‘कुनै दिन फेरि भेट हुन्छ । म प्रतीक्षारत छु । मसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो,’ यसै वर्ष भेट हुनसक्ने बताउँदै ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भने ।

२०८२ भदौ १० गते १०:२७
ह्वाइट हाउसमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङलाई स्वागत गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । फोटो : सिन्ह्वा

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वर्ष भित्रै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
  • ट्रम्पले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जाए म्युङ्गसँग भेटवार्तामा अमेरिकी सैनिक खर्चमा सियोलले ठूलो योगदान दिनुपर्ने बताएका छन्।
  • ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा किमसँग तीन पटक भेट गरेका थिए र पुनः कूटनीतिक संवाद सुरु गर्ने प्रयासमा छन्।

१० भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनसँग भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको सरकारी कार्यालय ओभल अफिसमा दक्षिण कोरियाका नयाँ राष्ट्रपति ली जाए म्युङ्गसँगको भेटवार्तामा ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेतासँग भेट्ने इच्छा देखाएका हुन् ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिका–उत्तर कोरियाबीच विफल भएको आणविक कूटनीति पुन: सुरु गर्न चाहेको बताउँदै ट्रम्पले किमसँग यसै वर्ष (सन् २०२५) भित्रै भेट्ने चाहेको बताएका गार्जिएनले उल्लेख गरेको छ ।

ओभल अफिसमा ट्रम्पले भने, ‘म किमसँग भेट गर्न चाहन्छु । उपयुक्त समयमा  किमसँग भेट्ने प्रतीक्षा गरिरहेको छु ।’

ट्रम्पले जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि पदभार सम्हालेपछि पनि उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किमले प्रत्यक्ष वार्तामा रुचि देखाएका छैनन् ।

तर, ट्रम्प भने आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएको तर परिणामविहीन कूटनीतिक संवादलाई फेरि ब्यूँत्याउने प्रयासमा देखिन्छन् ।

ट्रम्प–किम सम्बन्ध

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा किमसँग तीन पटक भेट गरेका थिए । किम जोन उनलाई उनकी बहिनी किम यो जोङ बाहेक आफूले मात्रै राम्रोसँग चिनेको ट्रम्पको दाबी छ । ‘कुनै दिन फेरि भेट हुन्छ । म प्रतीक्षारत छु । मसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो,’ यसै वर्ष भेट हुनसक्ने बताउँदै ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भने ।

भेटमा हालसम्म असफल भए पनि ट्रम्पले युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी विवाद अन्त्य गरी दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न प्रयास गरिरहेको भन्दै दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति लीले प्रशंसा गरेका थिए ।

ट्रम्पसँग दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति लीको भेटलाई अहिलेको परिस्थितिमा अस्वाभाविक र असहज मानिएको गार्जियनले लेखेको छ ।

दशकौंदेखि जारी उत्तर–दक्षिणबीचको तनाव अन्त्य गर्न सक्ने ‘एकमात्र व्यक्ति’ ट्रम्प भएको उनको भनाइ छ ।

ठट्यौली पारामा दक्षिणी कोरियाली राष्ट्रपति लीले भने, ‘म तपाईंको किमसँग हुने भेट, उत्तर कोरियामा ट्रम्प टावर निर्माण र गल्फ खेल्ने दिनको प्रतीक्षा गर्छु ।’

ट्रम्पले आफूले पदभार सम्हालेपछि उत्तर कोरियाले मिसाइल परीक्षणमा कटौती गरेको दाबी गरेका छन् । तर, विश्लेषकहरूले भने प्योङयाङ हाल युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसलाई सहयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको बताएका छन् । युक्रेनविरुद्ध लड्न हजारौं सैनिक पठाएर किमले रुसको समर्थन पाएको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

यता, उत्तर कोरियाले भने अमेरिकासँग वार्तामा बसेर आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्नुभन्दा बरु त्यसलाई अझ तीव्र बनाउन प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।

गत साता मात्रै पन किम उत्तर कोरियाली नयाँ ‘एयर डिभेन्स सिस्टम’ (वायु रक्षा प्रणाली) को परीक्षणमा आफैं उपस्थित भएका थिए ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति लीले ‘कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिपूर्ण आणविक नि:शस्त्रीकरण’ को आवश्यकतामा सहमति व्यक्त गरे ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लीसँगको भेटअघि मात्रै पनि ट्रम्पले दक्षिण कोरियाको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमको आलोचना गरेका थिए । गत वर्षको अन्त्यतिर सैन्य कू गर्ने असफल प्रयासपछि महाभियोग लगाएर पदच्यूत गरिएका पूर्वराष्ट्रपति युन सुकमाथिको अनुसन्धानमा त्रुटि भएको भन्दै ट्रम्पले दक्षिण कोरियाली सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

ट्रम्पले आफ्नै स्वामित्वको सामाजिक सञ्जाल टु«थ सोसलमा लेखेका थिए, ‘दक्षिण कोरियामा के भइरहेको छ ? यस्तो अवस्थामा व्यवसाय गर्न सकिँदैन ।’ तर, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लीले लगातार प्रशंसा गरेपछि ट्रम्पले आफ्नै भनाइलाई ‘गलत बुझाइ’ भन्दै फिर्ता लिएका थिए ।

अमेरिकी सैनिक खर्च र व्यापार विवाद

४० मिनेट भएको कुराकानीमा ट्रम्पले चेतावनी शैलीमा दक्षिण कोरियामा तैनाथ २८ हजार ५०० अमेरिकी सैनिकको खर्चमा सियोलले अझ ठूलो योगदान दिनुपर्ने बताएका अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

भेटका क्रममा ट्रम्पले दक्षिण कोरियामा रहेको अमेरिकी सैन्य अड्डाले चर्चेको भूमिको स्वामित्व लिन सक्ने सम्भावनाबारे पनि संकेत गरेका समाचारमा उल्लेख छ ।

उनले भने, ‘हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं, त्यसको स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ ।’

गत जुलाईमा अमेरिका–दक्षिण कोरियाबीच व्यापार सम्झौता भए पनि आणविक ऊर्जा, सैन्य खर्च र ३५० अर्ब डलरको लगानीबारे अझै मतभेद कायम छ ।

ट्रम्पले सियोललाई ‘पैसा छाप्ने मेसिन’ भन्दै अमेरिकी सुरक्षाको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

ट्रम्पको आक्रामक शैलीका अगाडि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली भने युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की र दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसासँग जस्तो नोकझोेंकको स्थितिबाट बच्ने रणनीतिमा देखिन्थे ।

किम जोन उन डोनाल्ड ट्रम्प
प्रतिक्रिया
इजरायल र जापान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ

चर्को हर्नमा मोटरसाइकल नचलाउ भन्दा स्याङ्जामा युवकको हत्या

मितेरी सहकारी ठगी प्रकरण : कम्बोडियाबाट पक्राउ परेका भण्डारीसहित २ जना कारागार चलान

शेखर कोइरालाले भने– उखु किसानका माग तुरुन्त पुरा गरौं

एसीटीसँगको दोस्रो अभ्यास खेल जित्‍न नेपाललाई सामान्य लक्ष्य

पाल्पामा स्क्रब टाइफस संक्रमित बालिकाको मृत्यु

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

