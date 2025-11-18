प्रहरीमाथि कुटपिटको ३ महिनापछि समातिए २ आरोपित्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रहरी वृत्त जनसेवामा कार्यरत प्रहरीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा काठमाडौंका नीरज चित्रकार र राजकुमार क्षेत्री पक्राउ परेका छन्।
- काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
- पक्राउ परेका नीरज चित्रकारलाई ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलेको एसपी काजीकुमार आचार्यले बताए।
१८ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी वृत्त जनसेवामा कार्यरत प्रहरीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–२० का ४१ वर्षीय नीरज चित्रकार र काठमाडौं–१० का ४० वर्षीय राजकुमार क्षेत्री छन् ।
उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको दिन अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीलाई घेराबन्दी गरेर कुटपिट गरेको आरोप छ ।
पक्राउ परेकामध्ये नीरज यसअघि ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलेका व्यक्ति रहेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजीकुमार आचार्यले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4