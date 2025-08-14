+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग अन्तर्वार्ता :

‘संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथा लागु गर्न संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ’

संविधानको व्यवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलास तोक्ने बाहेक अरू विकल्प छैन । प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा को छान्नुहुन्छ, त्यो उहाँको बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकको कुरा हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते १८:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व र गोला प्रक्रियाको सुरुवातबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन्।
  • संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रमको आधारमा न्यायाधीश चयन गरिँदै आएको र गोला प्रक्रियाले विवाद उत्पन्न गरेको कार्कीको भनाइ छ।
  • कार्कीले विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा न्यायाधीश र इजलास चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै गोला प्रक्रियाको पारदर्शितामा प्रश्न उठाए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतमा केही वर्षदेखि अभ्यास भइरहेको गोला प्रक्रियाका सूत्रधार समेत मान्न सकिन्छ । किनभने, न्यायपालिकाको विसंगतिबारे अध्ययन गर्न उनको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट इजलास छान्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो ।

अपवादको रूपमा वरिष्ठताक्रमबाट इजलास छान्ने अभ्यास चलिरहेको संवैधानिक इजलासमा समेत गोलाप्रथा सुुरु गर्नुपर्ने भनी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रस्ताव अघि बढाएपछि अहिले न्यायाधीशहरू विभाजित छन् ।

गोलाप्रथाको सुरुवात, त्यसले पारेको असर, संवैधानिक इजलासको कामकारबाही लगायत न्यायाधीशहरूबीच पछिल्लो समय देखिएको मतभेदबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लाग्यो । संवैधानिक इजलासको कामकारबाही र प्रभावकारिताको बारेमा समीक्षा पनि हुन थालेको छ । त्यतिबेला संविधान निर्माताहरूले किन संवैधानिक इजलासको आवश्यकता देखेका थिए ?

सिभिल ल प्रणाली भएका मुलुकहरूमा संवैधानिक अदालत राख्ने अभ्यास छ । सिभिल ल प्रणाली भएका मुलुकहरूमा नजिरको पालना हुँदैन, नजिरलाई मान्यता दिइँदैन । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक व्याख्यामा एकरूपता नआउन सक्छ र त्यसले मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजान्छ कि भन्ने आशंका हुन्छ । त्यसैले सिभिल प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा संवैधानिक अदालतको अभ्यास छ ।

नेपालको सन्दर्भ अलि फरक छ । संविधान निर्माणका क्रममा छलफल हुँदा विगतमा केही संवैधानिक व्याख्याहरूमा समान विषयवस्तुमा समान खालका व्याख्याहरू भएनन् भन्ने प्रश्न आयो ।

सिभिल ल प्रणाली भएका मुलुकमा नजिर बाध्यकारी भएन । तर हामी नजिरको पालना गर्नेगरी कमल ल प्रणाली अँगालेका मुलुक हौं । त्यतिबेला हामीकहाँ संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले नजिरको पालना गरेन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

त्यतिबेला पनि केही तर्क आए । पहिलो, सर्वोच्च अदालत स्वयं संवैधानिक अदालत हो, त्यही सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता आएको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू र उहाँहरूको समूह संवैधानिक अदालतको पक्षमा थिएनन् ।

संवैधानिक अदालत पनि नहुने, सर्वोच्च अदालतलाई पनि संविधानको व्याख्याको अधिकार नदिने भनिसकेपछि केही न केही त निकास खोज्नुपर्‍यो । एउटा पक्ष संवैधानिक अदालत नभई नहुने । अर्को पक्ष संवैधानिक अदालत त हुँदै हुँदैन भन्ने । अनि सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा संविधान निर्माताहरूले संवैधानिक इजलासमा जाने भन्नुभयो र त्यो व्यवस्था आयो।

संवैधानिक इजलास बनाउँदा संवैधानिक कानुनमा दखल भएकाहरूलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यो इजलास स्थायी प्रकृतिकै र पाँचजनाकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । सुरुमा त्यही मान्यताका आधारमा न्याय परिषद्ले चारजना न्यायाधीश मात्रै सिफारिस गरेको थियो ।

चैत, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको रोस्टर पनि संवैधानिक इजलासमा राख्न सकिन्छ र त्यो काम संविधानको मर्म विरुद्ध हुँदैन भन्ने व्याख्या भयो । व्याख्यापछि संवैधानिक इजलासमा अधिकतम १४ जनासम्मको रोस्टर बन्यो ।

एक दशकको अभ्यास हेर्दा संवैधानिक इजलासले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो र टीकाटिप्पणी हुन्छ । तपाईले  भित्र बसेर हेर्दा कस्तो देखियो ?

संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा फैसला नै भएनन् भन्ने गुनासो गम्भीर लाग्यो । २०७४ सालको निर्वाचनका मुद्दाहरू २०७९ सालसम्म पनि फैसला हुन सकेनन् । कार्यकाल व्यतित भएर अर्को निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिहरू आइसक्दा पनि ती मुद्दाहरू जीवित रहे ।

मुद्दा दिनुको औचित्य भएन । त्यसकारणले संवैधानिक इजलास बढी आलोचित भयो । संवैधानिक इजलासले मुद्दा नै हेर्दैन, फैसला नै गर्दैन भन्ने भयो । विभिन्न ढंगले जटिल भएर बसेका मुद्दाहरू पनि संवैधानिक इजलासले समयमा फैसला गर्न सकेन भन्ने भयो ।

संवैधानिक इजालासले गरेका फैसलाहरूमा त्यति बढी टिप्पणी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । टिप्पणी त हुन्छ, किनभने संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नहरू छन् । संवैधानिक व्याख्या भन्ने बित्तिकै त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ ।

संवैधानिक इजलासले गरेका फैसलाहरूमा आफूअनुकूल हुने र नहुने कुराले नै प्रभावित गर्ने स्थितिहरू छन् । आफूअनुकूल भए ठिक, नभए बेठिक भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ । संविधानको अक्षर, भावना अनि त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, हामीले अपनाई आएका दृष्टिकोणहरू र हामीले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूको अनुकूलमा व्याख्या भएका छन् कि छैनन् ? भन्ने हेरिनुपर्छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई चाहिँ त्यो इजलासको नेता र अनिवार्य व्यक्तिको रूपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । काम गर्दै जाँदा कतिपय अप्ठ्याराहरू देखा परे । संविधान संशोधनका क्रममा यो विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ कि छैन ?

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यही वर्ष २२ मंसिरमा संवैधानिक इजलास गठन भएको रहेछ । त्यसयता आजसम्म पनि संवैधानिक इजलासमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू हेर्दा वरिष्ठता मिचेको देखिँदैन ।

संवैधानिक इजलासमा संविधानका ज्ञातालाई राख्ने हो भने सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति पनि त्यही किसिमको हुनुपर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्येबाट संवैधानिक इजलासमा लैजाने भनेपछि कि संवैधानिक विषयका ज्ञाता नै लैजानुपर्‍यो, अथवा केही न्यायाधीश त्यो खालका हुने भनेर संख्या छुट्याउनु पर्‍यो ।

अनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य गर्ने हो भने संवैधानिक मामिलाका ज्ञाता व्यक्ति मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनसक्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्‍यो । संविधान संशोधन गरेर ती विषय राख्न पनि सकिएला ।

संविधानको व्यवस्था यथावत् रहेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलास तोक्नुपर्छ, अरू विकल्प छैन ।

संविधान निर्माणका बेलामा संवैधानिक अदालत राख्नुहुँदैन भन्नेहरू कै तर्क के हो भने, संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालत कुन ठूलो भन्ने प्रश्न आउँछ, त्यसले द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ र भोलि अराजकता निम्तिएला भन्ने त्रास हो ।

धेरैजसोले रुसको उदाहरण दिनुहुन्छ । रुसमा संवैधानिक अदालत असफल भयो भन्ने गरिन्छ । पछि प्रधानन्यायाधीशलाई नै संवैधानिक अदालतको जिम्मेवारी दिइयो भनेर संविधानमा त्यस्तै व्यवस्था गरियो ।

संवैधानिक अदालतको विषयमा जर्मनी लगायतका मुलुकहरू सफल भएका उदाहरण पनि छन् । सफल भएका उदाहरण हामी लिँदैनौं, असफल भएका लियौं । हाम्रो प्रतिवेदन (विकृति विसंगतिसम्बन्धी) दिने बेलामा छलफल भएकै हो । संवैधानिक इजलासमा १३ जना न्यायाधीशहरू रोस्टरमा समावेश हुने भएपछि ७ जनालाई किन बाहेक गर्ने ?

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थका द्वन्द्व हुने कुरा आउन सक्ने भए । अरू न्यायाधीशको पनि स्वार्थ हुनसक्ने भयो । अरू न्यायाधीशहरूको त्यसरी स्वार्थ देखियो भने उहाँहरू इजलासबाट अलग हुने निर्णय (रेक्युजल) लिनुपर्छ भनेर मान्यता राख्यौं भने प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो छुट किन ?

दोस्रो प्रश्न, पछिल्ला दिनहरूमा संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विवादमा पर्न थाले । परिषद्मा बसेर निर्णय गर्नेमा प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्छन् । त्यही प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएर आएको रिट फेरि आफैैंले हेर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने भयो ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता अनि प्रधानन्यायाधीश बसेर गर्ने सिफारिसमा योग्यतम मानिसहरू नियुक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । अब त्यहाँ अंकगणितले काम गर्न थालेको छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश पनि मिल्नुपर्ने स्थिति आयो ।

प्रधानन्यायाधीश कोरम पुर्‍याउन संवैधानिक परिषद्मा जानुपर्ने, एकातिर लागेर साथ दिनुपर्ने स्थिति बन्यो । यस्तो भएपछि विवाद हुन्छ र त्यो अदालतमा पुग्छ । त्यसैले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्दा कतिपय अवस्थामा विवाद आउँछ ।

संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा केही गर्नै नसकिने भयो । न्यायाधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतले बाटो खोल्यो । त्यही खुलेको बाटो समातेर १३ जना सिफारिस गर्ने अभ्यास चल्यो । संविधानले तोकेको भन्दा तेब्बर–चौबर संख्या थपेपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू संविधानका ज्ञाता हुन् भनेर स्वीकार्दा के फरक पर्छ ?

संविधानको व्यवस्था हेर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्ण विश्वास गरेको देखिन्छ । उनले संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्चकै जो कोही न्यायाधीश छान्न सक्छन् । इजलास चयन यति विवादित बन्यो कि प्रधानन्यायाधीशको छनोट विश्वासै गर्न नसकिने स्थिति आयो, हैन ?

हामीले गोला प्रणाली किन ल्यायौं ? कस्तो अवस्थामा ल्यायौं ? गोला प्रणालीमा प्रश्न उठाउने हो भने त्यसले न्याय सम्पादनमा के प्रतिकूल असर पार्‍यो ? भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । तथ्य, तथ्यांकले पुष्टि नगरी गोला प्रक्रियाका कारण न्याय बिग्रियो भनेर मात्रै पुग्दैन ।

हामीले प्रतिवेदनमै लेखेका छौं, प्रधानन्यायाधीशले विवेक पुर्‍याएर विशेषज्ञताका आधारमा इजलास गठन गरिदिएको भए गोलामा जानुपर्ने अवस्था नै हुँदैनथ्यो । त्यतिबेला इजलास गठनका क्रममा निकै प्रश्न उठेको हो । त्यो प्रश्नले व्यापकता पाइसकेपछि समाधान त खोज्नुपर्‍यो ।

इजलास गठन र मुद्दा चयनका विषयमा प्रधानन्यायाधीशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि प्रश्नहरू उठे । उनीहरूले अटोमेसन (विद्युतीय स्वचालित प्रणाली)मा जानुपर्ने कुरा गरे । कतिपय मुलुकमा सबै न्यायाधीश बसेर विवाद टुंग्याउँछन्, त्यहाँ त कसैले मुद्दा तोक्नै परेन । कतिपयमा रजिस्ट्रारले तोक्छन् ।

गोला प्रणाली लागु भएपछि इजलास गठनमा प्रश्न उठेको मैले सुनेको छैन । कुनै प्रणालीलाई ल्याइसकेपछि हटाउने वा विस्थापित गर्ने हो भने पर्याप्त आधार र कारण चाहिन्छ । र, त्यो तथ्य र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ ।

त्यस्ता मुलुकको रजिस्ट्रारले जति पनि यहाँका प्रधानन्यायाधीशले मर्यादा राख्न सकेनौं र प्रश्न उठ्यो भन्नुपर्ला । त्यतिबेला कानुन व्यवसायी मात्रैले पनि प्रश्न उठाएनन्, आम रूपमा नै प्रश्न उठ्यो । सचेत भनिएका वर्गले प्रश्न उठाउन थाले । यस्तो भयो भन्छन्, उस्तो भयो भन्छन् । अनि विकल्पमा अटोमेसनमा जाने कुरा भएको हो ।

अटोमेसन पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछ । एउटा मेसिन अपरेटेड अटोमेसन, अर्कोमा मानिसले नै त्यसरी न्यायाधीश र मुद्दा छान्ने गोलाप्रथा गर्ने । अहिले हामी मेसिन प्रणाली (विद्युतिय प्रणाली अर्थात् अटोमेसन)मा जान सक्दैनौं भने गोलामा जान सकिन्छ भनेर गोलाप्रथाको सिफारिस गरिएको हो ।

मेरो अर्को अनुरोध छ, तपाईंहरूले एकचोटि अध्ययन गर्नुस् । कतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म अध्ययन गरे हुन्छ । तर प्रधानन्यायाधीशले विगतमा विशेषज्ञताका आधारमा कति इजलास गठन गरेका छन् भनेर हेरिनुपर्छ ।

विशेषज्ञताका आधारमा विगतमा इजलास गठन भएका थिए भने यी प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ । तर मैले विशेषज्ञताका आधारमा इजलास गठन भएको कहिल्यै पनि महसुस गर्न पाएको छैन । त्यसकारण यो विरोधको लागि विरोध गरेको हो ।

अर्कोतर्फ, गोला प्रणाली लागु भएपछि इजलास गठनमा प्रश्न उठेको मैले सुनेको छैन । कुनै प्रणालीलाई ल्याइसकेपछि हटाउने वा विस्थापित गर्ने हो भने पर्याप्त आधार र कारण चाहिन्छ । र, त्यो तथ्य र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ ।

गोला प्रक्रियाअघि विज्ञताका आधारमा इजलास गठन हुन्थ्यो र गुणस्तरीय न्याय प्रवाह हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क छ । तर त्यतिबेला विकृतिका कुरा ज्यादा थिए । आज विगतको जस्तो विकृति विसंगतिको गुनासो कम छ । अब न्यायको गुणस्तर हिजोभन्दा झनै बढ्यो कि खस्कियो ?

गुणस्तरीय न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने आधार के ? त्यो त हरेक फैसलाको विवेचना गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । फौजदारी मुद्दा हेरिरहेको न्यायाधीशले संवैधानिक विवाद मात्रै हेरिरहेको न्यायाधीशले भन्दा राम्रो फैसला लेखेका उदाहरण पनि छन् ।

गुणस्तरीय न्याय प्राप्त भएन भन्नका लागि गोश्वारा रूपमा बोलेर हुँदैन । पहिले के–के भइरहेको थियो र गुणस्तरीय भयो ? अहिले के–के पुगेन ? अनि गुणस्तरमा ह्रास आयो भन्ने बताउनुपर्छ ।

प्रमाणको विवेचना कसरी गरेको छ ? संविधानको व्यवस्थालाई कसरी हेरेको छ ? ऐनलाई कसरी हेरेको छ ? कानुन, संविधान, व्यवहार सबैलाई सन्तुलन गर्न सकेको छ कि छैन ? त्यो फैसलाबाट समाजले के पायो ?

समाजको कमजोर वर्गलाई न्याय दिने ठाउँ छ भने न्याय दिने गरेर व्याख्या गर्न सकियो भने भयो, गुणस्तरीय न्याय पनि त्यही हुन्छ । ग्राह्यता र स्वीकार्यता नभएको भए अहिले पनि फैसला र निर्णयका बारेमा छ्यापछ्याप्ती गुनासो आउँथ्यो होला । अहिले गोलाप्रथा आएपछि न्यायको स्तर नै सिध्दियो भन्ने तर्कलाई म स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा सुरु गर्दा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको विवेकमै छाडियो, संविधानमा भएको व्यवस्था पनि त्यही हो । आज आएर संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथाको प्रस्तावले शान्त तलाउमा ढुंगा फाले जसरी न्यायालय तरंगित भएको छ । यसरी तरंगित बनाउन आवश्यक थियो ?

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासमा चारजना न्यायाधीशको नाम पठायो । त्यो समूह निर्माण गर्दादेखि वरिष्ठता नै एक मात्र आधार बनेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायपरिषद्ले एकपटक मात्रै अपवादको रूपमा वरिष्ठतालाई नाघेर लगिएको छ, त्यो बाहेक अरूमा वरिष्ठताक्रम आधार बनेको छ, अरू दृष्टान्त भेटिँदैन ।

पहिलो, उहाँहरूलाई यो छाड्ने अर्को छान्ने गर्दा विवादमा किन पर्ने भन्ने होला ।

दोस्रो, न्यायाधीश चयनका क्रममा यो संविधानको ज्ञाता हो, यो होइन भन्ने आधार के हुनसक्छ ?

हामीसँग कुनै न्यायाधीशको संवैधानिक मामिलाको विज्ञता परीक्षण गर्ने संयन्त्र भएन । मापन गर्ने कुनै यन्त्र पनि छैन होला । अनि के आधारमा ‘तँ संवैधानिक मामिला बुझ्दैनस् ? संविधान जान्दैनस्’ भनेर एउटा वरिष्ठलाई हटाएर अर्को न्यायाधीश ल्याउने ?

त्यसैले उहाँहरूले सुरुदेखि नै वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश पठाउने गर्नुभयो, जसले गर्दा विवाद भएन । अर्कोतर्फ, अहिलेसम्म सिफारिसमा विवाद परेको छैन किनभने वरिष्ठता क्रमलाई आधार मानिएको छ ।

यदि वरिष्ठता मिचिएको भए प्रश्नहरू उठ्न थाल्थे । ऊ किन योग्य भयो, म किन अयोग्य भएँ भन्ने प्रश्नहरू आउँथे होला । निकै लामो समयसम्म वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन भएको छ ।

जबदेखि पाँचजनाभन्दा बढीको रोस्टर बन्यो, प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन गर्दा अपवाद बाहेक वरिष्ठताक्रम तोडिएको छैन । बीचमा जहिले तोडियो, गम्भीर प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि फेरि हामी वरिष्ठतामै जानु सबभन्दा कल्याण हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । अनि अहिलेसम्म वरिष्ठतामै कायम छ ।

जहाँसम्म गोलाको सवाल छ, त्यसका केही कारण हुन सक्छन् । प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेकले न्यायाधीश तोक्ने बित्तिकै विवाद हुन्छ । अनि विवाद आउन नदिन वरिष्ठताबाट न्यायाधीश तोक्नुपर्‍यो । वरिष्ठताअनुसार इजलास गठन नगर्ने हो भने गोलाबाट न्यायाधीश छान्दा निर्विवाद हुन्छ भन्ने आधारमा यस्तो विचार आएको हुनुपर्छ ।

यो विचार आए पनि संविधानले त्यो सुविधा दिँदैन । किनभने अरू इजलासका हकमा अदालतहरूमा नियमावली परिवर्तन गर्दा हुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नै नियमावली परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्थ्यो । तर संवैधानिक इजलासको हकमा संविधानमै व्यवस्था छ ।

त्यसैले संविधानको व्यवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास तोक्ने बाहेक अरू विकल्प छैन । प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा रोस्टरमा रहेकामध्ये को–कोलाई छान्नुहुन्छ, त्यो उहाँको बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकको कुरा हो ।

उहाँले अहिलेसम्म गरिआएको अभ्यासलाई नै पछ्याउने कि ? होइन म नयाँ ढंगले जान्छु भनेर जाने ? के उचित हुन्छ, उहाँले विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुहोला । अहिले संविधानको यो व्यवस्था यथावत् रहुन्जेल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गोला प्रणालीमा जान सक्दैन ।

यस्तै विषयवस्तुले संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न आयो भने हामी कस्तो विकल्पमा जान सक्छौं ?

संवैधानिक इजलासका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न छ । संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशसम्मको रोस्टर भइसकेपछि बाँकी न्यायाधीश कसरी अयोग्य भए भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक इजलास माने भइहाल्यो ।

हैन, हिजो भनेको संवैधानिक अदालतकै अभ्यासमा जाऔं भनेर संवैधानिक विषयका ज्ञाताहरू नै त्यसमा राखेर जानेतर्फ सोच्ने हो भने अलि व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । किनभने मैले अघि सारेको दृष्टिकोणमा मेरो आफ्नै मान्यता होला ।

म संविधान निर्माणका बेला बारको अध्यक्ष पनि थिएँ । सुझावका क्रममा संवैधानिक अदालतको छुट्टै व्यवस्था गरौं । संवैधानिक इजलास गठन गर्ने काम नगरौं भनेको थिएँ ।

म संविधान निर्माणका बेला बारको अध्यक्ष पनि थिएँ । सुझावका क्रममा संवैधानिक अदालतको छुट्टै व्यवस्था गरौं । संवैधानिक इजलास गठन गर्ने काम नगरौं भनेको थिएँ । होइन, संवैधानिक अदालत नराख्ने हो भने बरु सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक इजलासको अधिकार दिउँ भन्ने मेरो मान्यता थियो ।

अब त यो विषयमा अलि व्यापक अध्ययन गरेर संवैधानिक अदालतका सफलता, असफलताको लेखाजोखा गरौं । त्यस्ता अदालत कहाँ असफल भएछन्, कसरी भएछ, किन भएछ ? सफल भएकाको कसरी काम गरेका रहेछन् ? सर्वोच्च र संवैधानिक अदालतका बीचमा हुने द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्था गरेका रहेछन् ? यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीश अप्ठेरो परेको कुरा आइरहेको छ । वरिष्ठतालाई आधार बनाउने हो भने निश्चित न्यायाधीश मात्रै इजलासमा रहने भए, कतिपय अवस्थामा आफू अल्पमतमा परिने जोखिम भयो । आफैँले न्यायाधीश छानौं भने फलानालाई छानेको फलानालाई नछानेको भन्ने अवगाल आफैंमाथि आउने भयो । उहाँले आफैंले गोला छान्छु र जो–जो पर्छन्, उनीहरूलाई संवैधानिक इजलासमा तोक्छु भन्नुभयो भने के अवस्था आउला ?

संवैधानिक इजलासमा अरू चारजना न्यायाधीश छान्ने त प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो । प्रधानन्यायाधीशले कसरी इजलास तोक्ने ? उहाँले नै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो । हामीले उहाँलाई यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा भएन ।

प्रधानन्यायाधीशले मैले यसरी विवेक प्रयोग गर्छु भन्नुभयो भने अरूले उहाँलाई विवेक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्दैन । किनभने संवैधानिक इजलासमा अरू न्यायाधीश तोक्ने अधिकार संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ ।

त्यस क्रममा कसरी न्यायाधीश चयन गर्ने भन्ने कुरा उहाँको विवेकमा भर पर्छ । उहाँले आफूलाई कसरी सुरक्षित र निर्विवाद बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसरी इजलास चयन गर्ने हो ।

अघिल्लो साता हामीले संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग कुरा गरेका थियौं । राजनीतिक चस्मा लागेका व्यक्तिहरूलाई चस्मा फुकाल्न नलगाइकन अदालतमा छिराइयो, त्यो नै समस्याको मुल जड हो । जसको असर अहिले देखिएको छ भन्नुभयो । न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले यो हदसम्म असर पारेको हो ?

कुनै व्यक्ति न्यायाधीश हुन जाने भइसकेपछि आफ्नो हिजोको चस्मा खोलेरै जानुपर्छ । चस्मा खोल्न सक्दैन भने न्यायाधीश बन्नु हुँदैन । (राजनीतिक चस्मा) नखोली न्यायाधीश हुन जान मिल्दैन, जानु पनि हुँदैन । उसले त्यही धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ ।

मलाई हाम्रो सोचाइमा अलि अन्तर पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ । एउटा उदाहरण, अमेरिकामा जर्ज बुस र अलगोरबीच राष्ट्रपतिकै निर्वाचनको विवाद भयो । विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पाँच–चारमा विभाजित भए ।

अब त्यसलाई के भन्नु ? संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने बुसको पक्षमा उभिने पाँचजना बुसका बाबुले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरू रहेछन् । चारजना डेमोक्र्याट रहेछन् जसले अलगोरलाई समर्थन गरे । त्यही घटना हाम्रोमा भएको भए के हुन्थ्यो ?

तर अदालतले फैसला गरिसकेपछि अलगोरले ‘अब हाम्रो लडाइँ सिद्धियो’ भनेर प्रतिक्रिया दिए । हामीले समाजमा यस्ता खालका मान्यता पनि विकास त गर्नुपर्‍यो । एउटा चस्मा लाएर हेरेको हेर्‍यै गर्ने, हिजो यस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने मान्यता राखेर बसिराख्न भएन । एउटै दृष्टिकोणले हेरियो भने जतिसुकै राम्रो गरेपनि राम्रो देखिँदैन ।

अदालतलाई, न्यायालयलाई, न्यायाधीशलाई निर्विवाद बनाउने हो भने वस्तुगत रूपमा देखिने मापदण्डका आधारमा मात्रै नियुक्ति गरिनुपर्छ । म के देख्दैछु भने कराइराख्ने तर सुधारका लागि सिन्को पनि नभाँच्ने ।

हाम्रो मुलुकको शासन प्रणाली नै दलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित छ । दलप्रति मान्छेहरूको आस्था हुन्छ, भोट हाल्छन् । दलीय व्यवस्थामा उसले आस्था राख्न नपाउने ? उसले आफ्नो विचार राख्न पाउँदैन ? तर त्यो विचारबाट निर्देशित भएर उसले न्याय गर्न हुँदैन । उसले निष्पक्षता अँगाल्नुपर्छ ।

हामीले ‘यो मान्छे पहिले यस्तो पृष्ठभूमिको थियो । अब मुद्दा यसैकहाँ पर्‍यो, यस्तो फैसला गर्ला भनेर अनुमान गर्ने अनि धारणा बनाउने चलन छ । त्यसले हामीलाई कहिल्यै पनि ठाउँमा पुर्‍याउँदैन । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वस्तुगत आधार बनाउनुपर्छ ।

हामीले (न्यायाधीश सिफारिसका लागि) एउटा मापदण्ड बनायौं। निरन्तर वकालत गरेको कानुन व्यवसायी हुनुपर्ने भन्ने थियो । त्यो मापदण्ड तथ्य र विवरणबाटै देखिन्छ । १० वर्षको अवधिमा कम्तीमा सयवटा फैसला गरेको हुनुपर्छ भन्यौं । पाँच वर्षदेखि उसले निरन्तर बहसपैरवी गरेको हुनुपर्ने भयो ।

अहिले कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश भएर जानेहरूमै सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । त्यसैले उनीहरूका लागि १० वर्षको बहसपैरवीको अनुभव हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड ल्याएका हौं । कर्मचारी र अरूलाई न्यायाधीशको रूपमा छनोट गर्दा उनीहरूको बारेमा पनि भन्ने मौका दिउँ भनेर १५ दिनको सूचना र उजुरीको व्यवस्था गरिएको हो ।

यो व्यवस्थाले के नै बिगारेको थियो र ? नराम्रो त केही गर्दैनथ्यो । अब किन सह्य भएन ? अहिलेसम्म त्यो मापदण्ड स्थगन भएको छ, अब त कोमामा गएको भन्नुपर्ला । राम्रो कामलाई त अनुसरण गरेर थप परिमार्जन सहित लैजानुपर्ने थियो होला । तर सुधारको प्रयासलाई नै कुल्चेर हिँड्ने काम ठिक होइन ।

विकृति विसंगतिमाथि अध्ययन गर्न बनेको समितिले तत्काललाई गोलाप्रथामा जाने, अनि अन्तिममा विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रक्रियाबाट न्यायाधीश र इजलास चयन गर्नुपर्छ भनेको थियो । तर त्यसको प्रक्रिया किन रोकिएको होला ?

स्वचालित पेसी प्रणालीबारे हाम्रो बीचमा धेरै छलफल भएको हो । म हुँदै पनि छलफल भएको हो । अटोमेसनमा गइहाल्ने कि, गोला प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिने ? गोला प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी छ । सबै न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा नम्बर भएको बल तान्ने गरिन्छ । त्यसपछि त शंका गर्ने ठाउँ नै छैन ।

विद्युतीय स्वचालित प्रणालीमा जाने भनेपछि त्यहाँ सूचना प्रविधिको विशेषज्ञमाथि निर्भर रहने अवस्था बन्छ । प्रधानन्यायाधीश अथवा न्यायाधीशहरू त्यसको विज्ञ नहुन सक्छन् । त्यस क्रममा त्यहाँ चलखेल भयो भने गाह्रो हुन्छ ।

हामी सतप्रतिशत विश्वस्त भन्नेमा आश्वस्त नभएसम्म स्वचालित पेसी प्रणाली लागु नगरौं भन्ने कुरा आएकै हो । कुनै न कुनै बेलामा स्वचालित पेसी प्रणालीमा जानुपर्ने हुनसक्छ । अनलाइन ठगीदेखि बैंकको खाताबाट रकम ट्रान्सफर भएका कुरा आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबैलाई आश्वस्त बनाएर शत प्रतिशत सुरक्षित नहुँदासम्म त्यहाँ पुग्न गाह्रो होला ।

न्यायपालिका संविधान संशोधन संवैधानिक इजलास हरिकृष्ण कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित