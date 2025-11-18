+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

झुम्का कारागारमा एक कैदीको मृत्यु   

आइतबार बिहान करिब ५:३० बजे कारागारको ‘बी’ बन्दीगृहमा बन्दी ५३ वर्षीय सुधना सरदार अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए ।

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ कात्तिक २४ गते १२:४७

२४ कात्तिक, धरान । सुनसरीको झुम्का कारागारमा एक जना कैदीको मृत्यु भएको छ ।

आइतबार बिहान करिब ५:३० बजे कारागारको ‘बी’ बन्दीगृहमा बन्दी ५३ वर्षीय सुधना सरदार अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए ।
अचेत भएपछि उनलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल इनरुवामा उपचारका क्रममा ६:१५ बजे सरदारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी प्रवक्ता योगराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

सरदार पहिलेदेखि नै डाइबिटिजका बिरामी थिए र नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्दै आएका थिए ।

सरदारलाई जिल्ला अदालतको २ असोज २०८० सालको आदेशानुसार जिउ मास्नेबेच्ने (मानव बेचबिखन) मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको सो सजाय भुक्तानका क्रममा उनी झुम्का कारागारमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।

कैदी मृत्यु
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित