पाइराइटदेखि हीरासम्म : के रत्न लगाउँदा भाग्य बदलिन्छ ?

कसैले रत्न लगाएर सफलता पाउँछन् भने त्यो आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच वा संयोगको कारणले हुन सक्छ, रत्नको शक्तिको कारणले होइन ।

सुमित्रा लुइटेल
२०८२ कात्तिक २३ गते ११:३८

  • रत्नहरू पृथ्वीको भित्री सतहमा पाइने खनिज पदार्थ हुन् र हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पुष्पराज, नीलम लगायतका विभिन्न प्रकारका हुन्छन्।
  • ज्योतिषशास्त्र अनुसार रत्नहरू ग्रहको सकारात्मक प्रभाव बढाउन र नकारात्मक प्रभाव घटाउन प्रयोग गरिन्छ, तर वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि छैन।
  • पाइराइट स्टोनलाई धन आकर्षक मनी म्याग्नेट मानिन्छ, तर यसको प्रभाव वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित छैन र यो विश्वासमा आधारित छ।

पछिल्लो समय रत्न र स्टोन धारण गर्ने ट्रेन्ड बढ्दो छ । औंठीमा, लकेटमा रत्न र स्टोन लगाउने गरिएको छ । कतिले आफ्नो शानका लागि रत्न जडित औंठी लगाउने गरेका छन् भने, कतिले ग्रहदशाको अशुभ प्रभाव टार्नका लागि ।

पृथ्वीको भित्री सतहमा पाइने कडा तर प्राकृतिक खनिज पदार्थ नै रत्न हो, यस्ता रत्नहरू उत्पत्तिस्थल लगायत विभिन्न आधारमा बहुमूल्य, अल्पमोली र संस्लिष्ट गरी तीन प्रकारमा विभाजित गरिएका हुन्छन् ।

हीरा–मोती जस्ता अतिमूल्यवान पत्थर÷रत्नको साथै माणिक, मुगा, पन्ना, पुष्पराज, नीलम जस्ता अल्पमोली र संस्लिष्ट रत्नहरू यस पृथ्वीको गर्भमा भेटिन्छन् । यस्ता अधिकांश रत्नहरू पृथ्वीभित्र खनिजको रूपमा बन्ने र रहने गर्छन् । पृथ्वीको भित्री सतहमा रहेको ताप, दबाब र तरल पदार्थको रसायन तथा विभिन्न अवस्थाहरूले अनेकन खनिज रत्नहरू स्वःउत्पादन हुने गर्छन् । यी रत्नहरूका परमाणुहरू उच्च चापको कारण नै कडा बनेका हुन्छन् ।

रत्नका प्रकार

माणिक्य

सामान्यतया माणिक्यको रङ गुलाबी रातो हुन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिले यसको रासायनिक संरचना एल्मुनियम आक्साइड हो र यसमा लौह क्रोमियम, एल्मुनियम, अक्सिजन आदि तत्त्व मिश्रित हुन्छ ।

मोती

मोतीको रङ चमकिलो सेतो हुन्छ र यो एक जैविक रत्न हो । वैज्ञानिक दृष्टिले आधुनिक रासायनिक शास्त्र अनुसार मोतीमा क्याल्सियम, अक्सिजन र अन्य तत्त्वहरू हुन्छन् ।

मूंगा

मूंगा सिन्दुरे रातो वा गेरुवा रङको हुन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिले आधुनिक रासायनिक शास्त्रअनुसार मूंगामा पनि क्याल्सियम, कार्बन, अक्सिजन र अन्य तत्त्वहरू हुन्छन् ।

पन्ना

वैज्ञानिक दृष्टिले आधुनिक रासायनिक शास्त्रअनुसार पन्नामा ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट र अन्य तत्त्वहरू हुन्छन् । भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, इटाली, इन्डोनेसिया, नर्वे लगायतका देशमा उच्च स्तरको पन्ना पाइन्छ । पन्नाको रङ सामान्यतया हरियो हुन्छ ।

पुष्पराज

पुष्पराज एक बहुमुल्य रत्न हो । यसको रङ पहेँलो हुन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिले आधुनिक रासायनिक शास्त्र अनुसार पुष्पराजमा एल्मुनियम, फ्लोरिन, सिलिका र अन्य तत्त्वहरू हुन्छन् ।

हीरा

हीरा बहुमूल्य रत्न हो । यो पारदर्शी र शितलता प्रदान गर्ने खनिज रत्न हो । वैज्ञानिक दृष्टिले आधुनिक रासायनिक शास्त्र अनुसार हीरामा विशुद्ध कार्बन हुन्छ यो एउटा कोइलाको जाति हो ।

नीलम

नीलम गाढा निलो रङको हुन्छ । नीलम मुख्य रूपमा श्रीलंका, बर्मा, थाइल्यान्ड र भारतका खानीहरूबाट निकालिन्छ । यसको वैज्ञानिक नाम कोरन्डम हो, जसमा एल्मुनियम अक्साइडको क्रिस्टल संरचना हुन्छ । यसको कठोरता मोह्स स्केलमा ९ हुन्छ, जसले गर्दा यो हीरापछि सबैभन्दा कडा रत्न मानिन्छ ।

गोमेद

गोमेद एक प्रकारको रत्न हो, जुन ग्रह राहुका लागि भन्दै प्रयोग गरिन्छ । यो सुन्तला–खैरो रङको हुन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिले आधुनिक रासायनिक शास्त्र अनुसार गोमेदमा एल्मुनियम, अक्सिजन, सिलिका आदि तत्त्व हुन्छ ।

लहसुनिया

लहसुनिया खनिज रत्न हो । बिरालोको आँखा जस्तै चम्किलो देखिने यो रत्न अन्य पत्थरको तुलनामा एकदमै भिन्न प्रकारको हुन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिले लहसुनियालाई दुई भागमा विभाजन गरिएकोछ- क्राइसोबेरिल र स्फटिक वर्ग । क्राइसोबेरिलमा एल्मुनियम, बेरीलियम र क्रोमियम विद्यमान हुन्छ भने स्फटिकीयमा सिलिका, अक्सिजन आदि तत्त्व हुन्छ।

रत्नहरू लगाउँदा के हुन्छ ?

पूर्वीय समाजमा ज्योतिष शास्त्रको सिद्धान्तका अनुसार मानिसको जन्ममिति, जन्म समूह, राशिफल र चन्द्र÷लुनार पात्रोको आधारमा यी सबै रत्नहरूको प्रयोगको गर्नुको अर्थ र तरिका तय गरिएका हुन्छन् । यस्ता रत्नहरू आभूषण वा गहनाको रूपमा प्रयोग हुनु समान्य हो । ज्योतिषशास्त्र अनुसार पृथ्वीमा जन्मिने प्रत्येक मानिससँग उसको जन्म कुण्डली÷लग्न अनुसार राम्रो तथा नराम्रो दुवै ग्रह हुने विश्वास छ ।

यसो हुँदा राम्रो ग्रहको फाइदा लिन र प्रतिकूल ग्रहको प्रभावबाट बच्न रत्नहरू धारण गर्ने सुझाव दिने गरिएको ज्योतिषाचार्य नारायण दुलाल बताउँछन् । ‘कुनै पनि रत्न धारण गर्नुको प्रमुख उद्देश्य राम्रो ग्रहको आयु लम्ब्याउने हो जसले जीवनमा सकारात्मकता ल्याओस् ।’ दुलाल भन्छन्।

ज्योतिषीय मान्यता अनुसार कमजोर ग्रहको नकारात्मकता घटाउन र राम्रो ग्रहको आयु बढाउन रत्नहरूको प्रयोग हुने हो । यसरी रत्नको प्रयोग गर्दै राम्रो जीवनका लागि ग्रहको आयु लम्ब्याउन सकिने विश्वास गरिने दुलालले बताए ।

वैज्ञानिक आधार के छ ?

रत्नहरू धारण गरेर जीवनमा राम्रो ग्रहको फाइदा लिने वा प्रतिकूल ग्रहको प्रभावबाट बच्ने कुरा मुख्य रूपमा ज्योतिषशास्त्रमा आधारित छ, जसलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गरिएको छैन । वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो कुराको कुनै ठोस आधार छैन । ग्रहहरूको प्रभाव र रत्नहरूबीचको सम्बन्धलाई कुनै भौतिक वा खगोलीय प्रमाणले समर्थन गर्दैन ।

यद्यपि, केही व्यक्तिहरूले रत्न धारण गर्दा सकारात्मक प्रभाव महसुस गर्छन् भने यो मुख्य रूपमा ‘प्लेसिबो प्रभाव’का कारण हुन सक्छ । प्लेसिबो प्रभाव भनेको विश्वासको शक्ति हो, जसमा व्यक्ति आफैंले विश्वास गर्दा स्वास्थ्य वा मनोवैज्ञानिक सुधार महसुस गर्छन्, तर यो वास्तविक चिकित्सकीय प्रभाव होइन । उदाहरणका लागि, क्रिस्टल हिलिङ वा रत्न थेरापीमा गरिएका अध्ययनहरूले यसलाई प्लेसिबोभन्दा बढी केही नभएको देखाएका छन् ।

अन्य रन्तहरू भन्दा हीरा किन बहुमूल्य हुन्छ ?

हीरा पृथ्वीको भित्री भागमा अत्यधिक दबाब र तापमा (१५० किलोमिटरको गहीराइमा) मात्र बन्छ । यो प्रक्रियाका लागि लाखौं समय लाग्छ । त्यसैले प्राकृतिक हीरा अत्यन्त दुर्लभ छ । विश्वमा वार्षिक रूपमा उत्खनन् हुने हीरा केवल २०–३० टन मात्र हुन्छ, जुन सुनको तुलनामा धेरै कम हो । हीरा मोहस स्केलमा १० अंक प्राप्त गर्ने एकमात्र प्राकृतिक पदार्थ हो ।

यसलाई काट्न पनि हीरा नै चाहिन्छ । यो गुणले यसलाई औद्योगिक प्रयोगमा पनि मूल्यवान बनाउँछ । हीराको अपवर्तनांक २.४२ हुन्छ, जसले प्रकाशलाई असाधारण रूपमा छर्छ र चम्काउँछ ।

१९३८ मा डी बियर्स कम्पनीले ‘अ डाइमन्ड इज फरएभर’ अभियान चलायो, जसले हीरालाई प्रेम, विवाह र अमरताको प्रतीक बनायो । विवाहको औंठीमा हीरा अनिवार्य जस्तै बनाइयो विशेष गरी अमेरिका र पश्चिमा देशहरूमा त्यसले पनि आपूर्ति नियन्त्रण गरेर मूल्य कायम राख्ने रणनीति अपनाइयो ।

हीरालाई राजा–महाराजाहरूले शक्ति र सम्पत्तिको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गर्थे । यो परम्परा आजसम्म कायम छ । हीरा बहुमूल्य हुनुमा यो दुर्लभ, कठोर, सुन्दर र सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ । तर यसको मूल्यमा बजार नियन्त्रण र मार्केटिङको पनि ठूलो भूमिका छ ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको पाइरोइट स्टोनको सत्यता के हो ?

पछिल्लो समय पाइराइट स्टोन लगाउने वा राख्ने कुरा धन वा सम्पत्ति कमाउने सन्दर्भमा धेरै चर्चामा छ, विशेष गरी ज्योतिष र क्रिस्टल हिलिङमा । वैज्ञानिक रूपमा यो प्रमाणित छैन कि पाइराइटले साँच्चै सम्पत्ति कमाउँछ, तर ज्योतिषीय र आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट यसलाई धन आकर्षक ‘मनी म्याग्नेट’ मानिन्छ । यो विश्वासमा आधारित छ, जसले मानिसहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा र आत्मविश्वास दिन्छ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा सफलतामा सहयोग गर्न सक्छ ।

ज्योतिष र आध्यात्मिक दृष्टिकोण

पाइराइटलाई ‘धनको चुम्बक’ भनिन्छ । यसले व्यापारमा लाभ, नयाँ अवसर र आर्थिक स्थिरता ल्याउने विश्वास छ । ऊर्जात्मक र आध्यात्मिक दृष्टिले पाइराइटलाई धन र अवसर आकर्षण गर्ने रत्न मानिन्छ । पाइराइटले तपाईंको ऊर्जा, सोच र आत्मविश्वास बलियो बनाउँछ, जसले तपाईंलाई धन कमाउने अवसरतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने ज्योतिषाचार्य नारायण दुलाल बताउँछन् ।

‘ यसले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा ल्याउँछ भन्ने चाहिँ होइन’ दुलाल भन्छन्, ‘यसले तपाईंभित्रको धन सिर्जना गर्ने क्षमता सक्रिय गर्न मानसिक सहयोग भने अवश्य गर्छ।’

पाइराइडलाई समृद्धि र भाग्यको प्रतीक मानिन्छ जसले धन, व्यवसाय र सफलतामा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिन्छ । आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता बढाउने काम पनि गर्छ जसले आर्थिक निर्णयमा स्पष्टता ल्याउँछ । नकारात्मक सोच हटाउने काम गर्दछ जसले असुरक्षा वा डर हटाएर सकारात्मक मानसिकता बढाउँछ । ऊर्जाको सुरक्षा गर्ने वा नकारात्मक ऊर्जाबाट जोगाउने मान्यता पनि रहेको उनले बताए ।

वैज्ञानिक प्रमाण छैन

पाइराइट एक खनिज हो । यसमा आइरन, सल्फाइड, एफइएस २ मिश्रित हुन्छ । जसको सुन जस्तो चमक हुन्छ तर मूल्यवान छैन । यसले कुनै जादुमयी ऊर्जा उत्पन्न गर्दैन । कुनै वैज्ञानिक अध्ययनले प्रमाणित गरेको छैन कि यसले धन कमाउँछ । यो विश्वासले काम गर्नेमा आधारित छ । यदि यसले काम गर्छ भन्ने लाग्छ भने आत्मविश्वास बढ्छ र मेहनत बढी गर्नुहुन्छ भने जसले सफलता ल्याउन सक्छ ।

रत्न लगाउँदा हुने लाभको कुरा व्यापारिक रणनीति

रत्नहरू जस्तैः हीरा, पन्ना, नीलम केवल खनिज पदार्थ हुन् । तिनको रासायनिक संरचना, कठोरता वा रङले मानव शरीरमा जैविक प्रभाव पार्दैन । कुनै वैज्ञानिक अध्ययनले रत्न लगाउँदा धन आउँछ, रोग निको हुन्छ वा आयु बढ्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छैन । त्यसैले विभिन्न रत्नहरू लगाउँदा धन सम्पत्ति बढ्छ, आयु बढ्छ भन्ने जस्ता तर्क व्यापारिक रणनिती हुन् ।

कसैले रत्न लगाएर सफलता पाउँछन् भने त्यो आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच वा संयोगको कारणले हुन सक्छ, रत्नको शक्तिको कारणले होइन । यो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो, जसलाई प्लेसिबो भनिन्छ । ज्योतिषले ग्रहहरूको प्रभाव रत्नले नियन्त्रण गर्छ भन्छन्, तर ग्रहहरूको प्रभाव नै वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित छैन ।

तर, रत्नहरू लगाउनुको केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । रत्नहरू सुन्दर हुन्छन्, लगाउँदा आत्मविश्वास बढ्न सक्छ । धर्म वा परिवारको परम्परा अनुसार लगाउदा भावनात्मक सन्तुष्टि दिन्छ । मूल्यवान रत्न लगाइएको छ भने आवश्यक परेका बेला बेचेर पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा, प्राकृतिक रत्नहरूले २०२४ मा कुल बजारको ७५.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्, जसले कृत्रिमहरूको हिस्सा लगभग २५ प्रतिशत रहेको संकेत गर्छ ।
यसबाहेक, अमेरिकामा कृत्रिम गहना सम्बन्धी उपभोक्ता उजुरीहरू २०२० मा १८ प्रतिशतले बढेको थियो । नेपाल जस्ता विकासशील देशका बजारमा पनि यो समस्या सामान्य छ, जहाँ नियमन कमजोर हुन्छ, तर तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

रत्नबारे रोचक तथ्यहरू

-हीरा सबैभन्दा कडा प्राकृतिक पदार्थ हो । मोहस स्केलमा यसको कडापन १० छ । यसलाई काट्न पनि हीरा नै चाहिन्छ ।

-सबैभन्दा महँगो रत्नः पिंक डायमन्ड हो । ‘पिंक स्टार’ नामको ५९.६० क्यारेटको पिंक डायमन्ड २०१७ मा ७१.२ मिलियन डलरमा विक्री भएको थियो– यो प्रति क्यारेट सबैभन्दा महँगो ।

-निलो नीलम (सफायर) ले रङ परिवर्तन गर्छ । केही सफायरहरू जस्तैः प्याडपराड्शा दिनमा सुन्तला–गुलाबी र रातमा बैजनी देखिन्छन्– यो ‘अलेक्जेन्ड्राइट इफेक्ट’ होइन, तर रेयर कलर–चेञ्ज हो ।

-ओपलमा ९५ प्रतिशत पानी हुन्छ । अस्ट्रेलियाको ओपलमा पानीको मात्रा यति धेरै हुन्छ कि सुकेमा चर्किन सक्छ । यसको रंगिन चमकलाई ‘ले अफ कलर’ भनिन्छ, जुन पानी र सिलिकाको कारण हुन्छ ।

-रुबी र सफायर एउटै खनिज हुन् । दुवै कोरन्डम (एल्मुनियम अक्साइड) हुन् । रातो रङ क्रोमियमले दिन्छ, अन्य रङहरू फलाम वा टाइटेनियमले ।

-टान्जानाइट केवल एक ठाउँमा पाइन्छ । तान्जानियाको मेरेलानी हिल्समा मात्र यो नीलो–बैजनी रत्न पाइन्छ । १९६७ मा मात्र पत्ता लागेको हो ।

-मोती जीवित प्राणीबाट बन्छ । यो एकमात्र रत्न हो जुन जीवित प्राणी ओइस्टर वा मुसलबाट बन्छ । प्राकृतिक मोती अत्यन्त दुर्लभ छ । बेनिटोआइट क्यालिफोर्नियामा मात्र पाइन्छ । यो नीलो रत्न युभी प्रकाशमा चम्किन्छ ।

लेखक
सुमित्रा लुइटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुइटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सो रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सो रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
