प्रहरी वृत्त बानेश्वरको भवन र सवारी तोडफोड गर्ने युवक पक्राउ

२४ कात्तिक, काठमाडौं। प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वृत्त बानेश्वरको भवन र सवारी साधन तोडफोड, आगजनी र हातहतियार लुटपाट गरेको आरोमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा सिरहाको सिरहा नगरपालिका-४ घर भई हाल काठमाडौं-१३ बस्ने आलोकनगर बस्ने २२ वर्षीय शेख शिद्दीकी रहेका छन् ।
उनलाई सवारी साधनमा आजजनी, लुटपाट र प्रहरीलाई दुर्व्यवहारको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका उनको साथबाट प्रहरीले ग्यास गनको दुईवटा सेल बरामद गरेको हो।
उनीमाथि आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने र हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
