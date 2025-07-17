+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रहरी वृत्त बानेश्वरको भवन र सवारी तोडफोड गर्ने युवक पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १७:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वृत्त बानेश्वरको भवन र सवारी साधन तोडफोड, आगजनी र हातहतियार लुटपाट गरेको आरोपमा २२ वर्षीय शेख शिद्दीकीलाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेका शेख शिद्दीकीको साथबाट प्रहरीले ग्यास गनका दुईवटा सेल बरामद गरेको छ।
  • उनमाथि आपराधिक उपद्रव र हातहतियार सम्बन्धी कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

२४ कात्तिक, काठमाडौं। प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वृत्त बानेश्वरको भवन र सवारी साधन तोडफोड, आगजनी र हातहतियार लुटपाट गरेको आरोमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सिरहाको सिरहा नगरपालिका-४ घर भई हाल काठमाडौं-१३ बस्‍ने आलोकनगर बस्‍ने २२ वर्षीय शेख शिद्दीकी रहेका छन् ।

उनलाई सवारी साधनमा आजजनी, लुटपाट र प्रहरीलाई दुर्व्‍यवहारको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका उनको साथबाट प्रहरीले ग्‍यास गनको दुईवटा सेल बरामद गरेको हो।

उनीमाथि आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने र हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी अपराध बानेश्वरको भवन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित