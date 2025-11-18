+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कवि अनमोलको ‘ईश्वरको कारागार’ सार्वजनिक 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १५:२८

काठमाडौं । साहित्यकार अनमोल कँडेलको कविता संग्रह ईश्वरको कारागार (The Prison of God) सार्वजनिक भएको छ । यो कविता संग्रहमा नेपाली कविताहरू र तिनका अंग्रेजी अनुवादहरू समावेश छन् ।

हाल अमेरिकामा रहेर नेपाली साहित्यमा सक्रिय रहेका कँडेलले ३७ वटा कविता संग्रहित गरेका छन् । पुस्तक फ्लिप साइड स्वरूपमा तयार गरिएको छ, जसमा एकातर्फ नेपाली कविताहरू छन् र अर्कोतर्फ अंग्रेजी अनुवादहरू राखिएका छन् ।

बुकहिलले प्रकाशन गरेको यो कविता संग्रहमा कँडेलले प्रेम, मनोविज्ञान, सभ्यता, दर्शन र अध्यात्मका विभिन्न कोणहरूबाट रचेका कविताहरू संग्रहित गरेका छन् ।

‘यी कविताहरू बन्धनबाट मुक्तितर्फको यात्रा हुन्, मान्छेको विज्ञान, दर्शन र आध्यात्मिक दृष्टिबाट जीवनका भोगाइहरूलाई काव्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ कवि कँडेल भन्छन् ।

उनका अनुसार मान्छेलाई आफैंभित्रका कमजोरी र ढोंग चिन्ने साहस जगाउने, नकारात्मकताका केन्द्रहरू तोड्दै आत्माबाटै असल र इमानदार बन्ने आग्रह गर्ने मूल उद्देश्य कविता संग्रहले बोकेको छ ।

‘यो एउटा एउटा आध्यात्म प्रेरित कविता संग्रह हो, यसमा मान्छेको अस्तित्व र दर्शनलाई जीवनबोधको कोणबाट काव्यात्मक जीवन दिइएको छ,’ कवि कँडेल भन्छन् ।

‘ईश्वरको कारागार’ कविता संग्रह काठमाडौंका मुख्य पुस्तक पसलहरू र अनलाइन पुस्तक विक्रेताहरूकोमा उपलब्ध भइसकेको बुकहिल प्रकाशनले जानकारी दिएको छ ।

हाल अमेरिकामा रही क्यान्सर भ्याक्सिनको अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता डा. कँडेल नेपाली साहित्यमा पनि सक्रिय छन् । उनी कविता, निबन्ध र अनुवाद विधामा निरन्तर कलम चलाइरहेका छन् ।

ईश्वरको कारागार कविता संग्रह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दार्चुलामा ३.५ म्याग्निच्यूडको भूकम्प

दार्चुलामा ३.५ म्याग्निच्यूडको भूकम्प
कारोबारसँगै घट्यो सेयर बजार, १० प्रतिशत बढे ५ कम्पनी

कारोबारसँगै घट्यो सेयर बजार, १० प्रतिशत बढे ५ कम्पनी
बेलायतमा नर्सिङतिर आकर्षित हुँदैछन् नेपाली

बेलायतमा नर्सिङतिर आकर्षित हुँदैछन् नेपाली
बाहिनीपतिको नेतृत्वमा पहिलोपटक दोलखामा रहेको नेपाल–चीन सीमास्तम्भ अवलोकन  

बाहिनीपतिको नेतृत्वमा पहिलोपटक दोलखामा रहेको नेपाल–चीन सीमास्तम्भ अवलोकन  
हङकङ सिक्सेस : यस्तो प्रतियोगिता जहाँ जति हारेपनि खेलिरहन पाइन्छ

हङकङ सिक्सेस : यस्तो प्रतियोगिता जहाँ जति हारेपनि खेलिरहन पाइन्छ
अनिल र अस्मिताको स्वरमा ‘कसले भनेको’ सार्वजनिक

अनिल र अस्मिताको स्वरमा ‘कसले भनेको’ सार्वजनिक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित