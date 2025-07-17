+
अहान पाण्डे बने सन् २०२५ का लोकप्रिय भारतीय स्टार, यस्तो छ टपटेन आइएमडीबी सूची

आईएमडीबी इन्डियाकी प्रमुख यामिनी पटोदियाले निर्देशकको सूचीको परिचयले दर्शकको संलग्नतामा आएको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताइन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १२:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईएमडीबीले सन् २०२५ का सबैभन्दा लोकप्रिय भारतीय फिल्म स्टारहरूको टपटेन सूची सार्वजनिक गरेको छ जसमा अहान पाण्डे शीर्ष स्थानमा छन्।
  • ‘सैयारा’ निर्देशक मोहित सुरी सबैभन्दा लोकप्रिय भारतीय फिल्म निर्देशकको सूचीमा पहिलो स्थानमा छन् भने आर्यन खान दोस्रो स्थानमा छन्।
  • अहान पाण्डेले आफ्नो पहिलो फिल्मको लागि पाएको मान्यताबाट आफू अत्यन्तै कृतज्ञ भएको बताए भने अनित पड्डाले आईएमडीबी सम्मानले आफूलाई अघि बढ्न सघाएको बताइन्।

काठमाडौं । आइएमडीबीले सन् २०२५ का सबैभन्दा लोकप्रिय भारतीय फिल्म स्टारहरूको टपटेन सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसको शीर्षस्थानमा ‘सैयारा’ स्टार अहान पाण्डे छन् ।

दोस्रो स्थानमा पनि ‘सैयारा’ स्टार अनित पड्डा छन् । मासिक २५ करोडभन्दा धेरै ‘पेज भिजिटर’ को आधारमा सूची सार्वजनिक गरिएको आइएमडीबीले जनाएको छ ।

‘लोकप्रिय भारतीय स्टार्स’ सूचीको तेस्रो स्थानमा आमिर खान, चौंथोमा इशान खट्टर, पाँचौमा लक्ष्य, छैटौंमा रश्मिका मन्दाना, सातौंमा कल्याण प्रियदर्शन, आठौंमा तृप्ती डिमरी, नवौंमा रुक्मिणी वसन्त र दशौंमा रिशव सेट्टी छन् ।

सबैभन्दा लोकप्रिय भारतीय फिल्म निर्देशकको सूची पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीको शीर्षस्थानमा ‘सैयारा’ निर्देशक मोहित सुरी, दोस्रोमा आर्यन खान, तेस्रोमा लोकेश कनगराज, चौंथोमा अनुराग कश्यप, पाँचौमा पृथ्वीराज सुकुमारन, छैटौंमा आरएस प्रसन्न, सातौंमा अनुराग बासु, आठौंमा डोमिनिक अरुण, नवौंमा लक्ष्मण उतेकर, दशौंमा नीरज घवान छन् ।

पाण्डेले अभिनेताको रूपमा आफ्नो पहिलो फिल्मको लागि पाएको मान्यताबाट आफू अत्यन्तै कृतज्ञ भएको बताए ।

“(यो) सपना साकार भएको र पाउलो कोएल्होको फूल सर्कलको क्षणभन्दा कम छैन । तर साँच्चै, यदि केहि छ भने, यो मान्यताले मलाई मेरो कलाप्रतिको जिम्मेवारीप्रति अलि बढी सचेत बनाउँछ, यसले मलाई आउने कुराहरूको लागि उत्साहित बनाउँछ’ अभिनेताले एक विज्ञप्तिमा भने ।

म्याडक फिल्म्सको आगामी फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ को शीर्ष भूमिकामा अभिनय गर्न लागेकी पड्डाले ‘सैयारा’ को सफलताले आफ्नो “जीवन परिवर्तनकारी’ भएको बताउँदै विभिन्न भाषाका दर्शकप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छिन् ।

‘आईएमडीबीबाट प्राप्त यो सम्मानले म अघि बढ्न चाहेको कुरातर्फको सानो धक्का जस्तो महसुस गरेकी छु । थप स्पष्टता, थप जिज्ञासा, र थप शिल्प । मेरो अर्को फिल्ममा पाइला राख्दै गर्दा, म यी सबै कुरामा डुब्दै छु । मायाको लागि धन्यवाद । यो मसँग भएको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा हो’ उनले भनिन् ।

आईएमडीबी इन्डियाकी प्रमुख यामिनी पटोदियाले निर्देशकको सूचीको परिचयले दर्शकको संलग्नतामा आएको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताइन् ।

आइएमडीबी सूची लोकप्रिय भारतीय स्टार
