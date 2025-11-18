+
नेपाली सेनाका रथी श्रेष्ठ बने यूएनको फोर्स कमान्डर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १२:२१

१८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाका बालाध्यक्ष रथी गणेशकुमार श्रेष्ठ संयुक्त राष्ट्र संघको अबेईका लागि फोर्स कमान्डरमा नियुक्त भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले श्रेष्ठलाई नयाँ फोर्स कमान्डरको रूपमा नियुक्त गरेका हुन् ।

घानाका मेजर जनरल रोबर्ट याव अफ्रामको कार्यकाल सकिएपछि गुटरेसले श्रेष्ठलाई नयाँ फोर्स कमान्डरको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

श्रेष्ठले नेपाली सेनामा नेतृत्वदायी पदहरूमा बसेर काम गरेका छन् । नेपाली सेनामा ३६ वर्षदेखि सेवा गर्दै आएका श्रेष्ठ दक्षिण सुडानमा सेक्टर पूर्वका लागि सेक्टर कमान्डर भएर समेत काम गरिरहेका छन् । उनले सुदूरपश्चिम पृतनापति, रम्भार रथी भएर पनि काम गरेका छन् ।

वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको प्रशासनिक रजिस्ट्रार, नेपाली सेना मुख्यालयमा नीति तथा योजना निर्देशक भएर काम गरिसकेका छन् ।

श्रेष्ठले चीनको राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयको इन्टरनेशनल कलेज अफ डिफेन्स स्टडीजबाट सैन्य विज्ञान र रणनीतिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौंबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानमा स्नातक डिग्री पनि हासिल गरेका छन् ।

२५ असोजदेखि बलाधिकृत रथी निर्मलकुमार थापा अवकाशमा गएका थिए । रथीको ५८ वर्षे उमेर हदका कारण थापा अवकाश भएपछि श्रेष्ठ रथीमा बढुवा भएका थिए । थापा पनि लामो समय यूएनकै फोर्स कमान्डर थिए । श्रेष्ठ यूएनको फोर्स कमान्डर बन्ने ८ औं नेपाली सैनिक हुन् ।

गणेशकुमार श्रेष्ठ नेपाली सेना फोर्स कमान्डर
प्रतिक्रिया
