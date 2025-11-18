यस्तो छ आजका लागि सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

६ मङ्सिर, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ११०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ९५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो १२५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो १०५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ११८, आलु रातो प्रतिकिलो ६०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ४८, आलु सेतो प्रतिकिलो ४५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३५ रहेको छ ।
यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो १२०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ७०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८०, रातो मूला प्रतिकिलो ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ८०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ८५, तने बोडी प्रतिकिलो १९०, मकै बोडी प्रतिकिलो ९० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो १५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो १६०, तिते करेला प्रतिकिलो १८०, लौका प्रतिकिलो १००, परबर (लोकल) प्रतिकिलो ११०, परबर (तराई) प्रतिकिलो ११०, घिरौँला प्रतिकिलो १३०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६० रहेको छ ।
हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ८०, सलगम प्रतिकिलो ११०, भिन्डी प्रतिकिलो १५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो ६५ र पिँडालु प्रतिकिलो १००, स्कुस प्रतिकिलो ३० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो १००, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी २२०, चमसुर प्रतिकिलो १६०, तोरीको साग प्रतिकिलो ९०, मेथीको साग प्रतिकिलो २००, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, बकुला प्रतिकिलो १६०, तरुल प्रतिकिलो ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४००, कुरिलो प्रतिकिलो १२०० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो १६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो १००, रातो बन्दा प्रतिकिलो १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो ५००, सेलरी प्रतिकिलो १५०, पार्सले प्रतिकिलो ५००, सौफको साग प्रतिकिलो १८०, पुदिना प्रतिकिलो ५५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो १००, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १३०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३२०, केरा (दर्जन) १४०, कागती प्रतिकिलो १२०, अनार प्रतिकिलो ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १२०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ८०, जुनार प्रतिकिलो २६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ७०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, अम्बा प्रतिकिलो १०० र लप्सी प्रतिकिलो ८०, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ६५०,सरिफा प्रतिकिलो १९० र आभोकाडो प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो ८०, अदुवा प्रतिकिलो ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो १२०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो १४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो १४०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो १५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ५००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १६० रहेको छ ।
छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो ११०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो १००० र काँक्रो (लोकल क्रस) प्रतिकिलो ९० निर्धारण गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4