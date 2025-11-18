मधेशमा एक्लिंदै एमाले

५ मंसिर, जनकपुरधाम। एमालेले २०७९ सालको चुनावबाट मधेश प्रदेश सभामा २५ सिट सहित ठूलो दलको हैसियत आर्जन गर्यो । त्यही अंकगणितको बलमा उसले अन्य दलसँग सत्ताको तालमेल गर्दै महत्वपूर्ण पद सभामुख आफ्नो भागमा पार्यो । रामचन्द्र मण्डल सभामुख बने ।
एमाले संघीय सरकारमै रहँदा उसकै सिफारिसमा पार्टीको कोटामा झापाकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारी प्रदेश प्रमुख बनेर मधेश आइपुगिन् ।
प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियत, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, सरकारमा आकर्षक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सहित एमाले मधेशको शासन सत्तामा शक्तिशाली बन्यो ।
त्यही बलमा थप शक्ति विस्तार गरी प्रदेश सत्तको नेतृत्व नै हत्याउन खोज्दा एमाले अहिले मधेशमा एक्लिंदै गएको छ । अहिले मुख्य दुई प्रदेश प्रमुख र सभामुख पद गुमाइसकेको छ ।
कात्तिक २२ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने दिन भएको घटनाक्रमले एमाले एक्लो बनेको छ ।
गत कात्तिक २३ गते दिउँसोसम्म दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस उसैको साथमा थियो । तर उसले पनि साथ छोड्यो । ६ दलको कित्तामा पुगेपछि अहिले कांग्रेस सहितको सातदलीय गठबन्धन छ । जसमा जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति समेत छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा यसरी पहिलो पटक एमालेलाई विपत् आइपरेको हो । यसका पछि एमालेले ठूलो दल भएको महत्वाकांक्षाले पनि काम गरेको छ । ठूलो दलको हैसियतमा एमाले सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई समेत प्रयोग गरेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सत्तामा पुग्दा यो स्थिति आएको हो ।
गत कात्तिक २४ गते बिहान बर्दिबासको पानस होटलमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको शपथ घटनाले मधेशको राजनीति तरंगित हुन पुग्यो । पदीय गरिमा गिराएकोमा कारबाही स्वरुप सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदबाटै हटाइयो । उनको ठाउँमा डा. सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ ।
घटनाक्रम यत्तिकैमा रोकिएको छैन । सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै सातदलीय गठबन्धन मधेश भवन अगाडि धर्ना दिंदा र आन्दोलन चर्काउँदा मुख्यमन्त्री सरोज यादवले काम गर्नै पाएका छैनन् । उनले स्वयं आफू असुरक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
सातदलीय गठबन्धनका ७४ सांसदले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई कामचलाउको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।
सातदलीय गठबन्धनको कारबाहीमा बुधबार एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल पनि पदमुक्त भएका छन् ।
पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै गत कात्तिक २७ गते सात दलका ६४ सांसदले मण्डलमाथि महाअभियोग दर्ता गराएका थिए ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकले उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ (७६ सांसदको हस्ताक्षरसहित) बहुमतले पारित गर्दै पदमुक्त गरिएको छ ।
सभामुखविरुद्धको महाअभियोग फेल हुन नदिन समेत सभामुखले पाँच सांसदलाई बर्खास्त गरेका थिए । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले उनीहरुको पद यथावत् रह्यो । र अन्ततः सभामुख पद पनि एमालेको गुमेको छ ।
सभामुख मण्डलको पद जोगाउन दुई तिहाइ बहुमत नपुगोस् भनेर एमालेले कांग्रेसहितका केही दललाई आन्तरिक रुपमा गुहारेका थिए । तर कसैले सहयोग गरेन । सभमुख मण्डल आफूमाथिको महाअभियोग दर्ता र पारित अवैधानिक रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यद्यपि उनी कानूनी उपचारको लागि अघि नबढ्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘सभामुख नियुक्ति तथा पद मुक्त विशुद्ध अंकगणितीय खेल हो । गणितसँग आचरण दाँज्नु पाखण्डीपना हो । नियमावली विपरीत दर्ता र पास हुनु कानूनी राज्यको उपहास हो तथापि म कानूनी उपचार खोज्ने पक्षमा छैन’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
स्रोतका अनुसार उनी सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए । तर लगत्तै बारामा भएको घटनाले एमाले सशंकित बनेको छ । बुधबार नै यता सभामुख जस्तो गरिमामय पद गुम्यो भने शीर्ष नेतालाई निषेध गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ ।
बुधबार सिमरामा एमाले शीर्ष नेता आउने भएपछि उता अहिलेसम्म जेनजीको आन्दोलनले अशान्त छ । बाराको परवानीपुरमा युवा संघले राखेको जनजागरण कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र एमाले नेता महेश बस्नेत आउने भएपछि जेनजीले रोक्न खोज्दा पटक पटक झडप भएको छ ।
एमालेबाट निर्वाचित दुई वडाध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उता शीर्ष नेतृत्व आउन पाएन । यसले एमालेलाई झन् झस्काएको छ ।
हुनत २०७२ मा संविधान घोषणाको मुखमा भएको लामो मधेश आन्दोलनमा एमालेका सांसद सहित शीर्ष नेतृत्वलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले मधेश र मधेशीप्रति दिएको तिक्ततापूर्ण टीकाटिप्पणीले सो अवस्था आएको थियो । पछि मेची–महाकाली अभियान सुरु गरेर २०७३ फागुन २३ मा मधेशको सप्तरी प्रवेश गर्दा प्रतिरोध भएको थियो । सप्तरीको मलेठमा भएको प्रतिरोधमा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाले ज्यान नै गुमाएका थिए ।
यद्यपि, अवस्था सहज हुँदै जाँदा पछिल्लो चुनावमा संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टीको रुपमा अगाडि आयो । प्रतिनिधिसभामा १० र प्रदेश सभामा २५ सिट जितेर ठूलो पार्टी बन्यो ।
तर पछिल्ला घटनाक्रमले मधेशमा एमालेलाई ठूलो धक्का लागेको र पार्टीको सार्वजनिक छविमा प्रश्न उठेको मधेशका इन्चार्ज समेत रहिसकेका एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको स्वीकारोक्ति छ ।
‘आज मधेश प्रदेशको संसदीय फाँटमा नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का लागेको छ । पार्टीको सार्वजनिक छविमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती भएको छ’ उनले बिहीबार लेखेका छन्, ‘मुख्यमन्त्री पद अदालतको कठघरामा छ । राजनीतिक रूपमा हामी एक्लिएका छौं । पार्टीभित्र अन्तरविरोध तीव्र बनेको छ । यो सबै किन र कसको कारणले भयो ?’
भट्टराईले मधेशमा पार्टी भित्र कसले केका लागि खेल गरेका हुन् लगायतको प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वलाई गम्भीर हुन आग्रह समेत गरेका छन् ।
‘मधेशमा स्वयं पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको मिहिनेतमाथि किन, कसले र केका लागि खेलबाड गरियो ? यी तमाम विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्दछ । सोसल अडिटमा हाम्रो पार्टीको अवस्था कस्तो छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
भट्टराईले अगाडि नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै लेखेका छन् ‘पार्टीको जनआधार विस्तार गर्न, आन्तरिक एकतालाई सुदृढ पार्न, पार्टीको सामाजिक छविलाई सुधार गर्न मधेशमा नयाँ जिम्मेवारीका साथ जानुपर्दछ । यस विषयमा गम्भीर भएर विचार गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई निवेदन गर्दछु।’
