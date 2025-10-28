एमाले जेनजीहरूले बनाए छुट्टै फोरम

२१ कात्तिक, काठमाडौ । नेकपा एमालेका जेनजीहरूले छुट्टै फोरम घोषणा गरेका छन् ।
१८६ युवाहरु समेटेर ‘मदन भण्डारी विचारधारा विद्यार्थी फोरम’ घोषणा गरेका हुन् । फोरमको संयोजक समिर रिजाल छन् । सह–संयोजकहरू विवेक तमु र अभी विश्वकर्मा रहेको फोरमको प्रवक्ता मनिषा पौडेल बनेका छन् ।
‘जनजनेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को प्रगतिशील एवं लोकतान्त्रिक विचारधारालाई आत्मसात् गर्ने नव पुस्ता (जेनजी) युवाहरूकाले मदन भण्डारी विचारधारा विद्यार्थी फोरमको औपचारिक कमिटी गठन भएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
फोरमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक रुपान्तरणमाथि बहस र विमर्श चलाउने उद्देश्य राखेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4