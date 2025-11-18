दोलखामा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दोलखाले ११औँ महाधिवेशनका लागि नौ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ।
- महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा खुलातर्फ, महिलातर्फ, दलिततर्फ र युवातर्फबाट विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधि छनोट भएका छन्।
- एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा तय गरिएको छ।
१३ मंसिर, दोलखा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दोलखाले पार्टीको ११औँ महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) दोलखाले आज एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गरेको जानकारी दिएको हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा खुलातर्फ मेलुङ गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ, भिमेश्वर नगरपालिकाबाट भरतबहादुर केसी, तामाकोशी गाउँपालिकाबाट ईश्वर पोखरेल र कालिञ्चोक गाउँपालिकाबाट डबल पाण्डे प्रतिनिधिमा चयन भए ।
महिलातर्फ बैतश्वर गाउँपालिकाबाट शान्तिकुमारी तामाङ, गौरीशङ्कर गाउँपालिकाबाट उर्मिला थामी र बिगु गाउँपालिकाबाट शारदा राणा छनोट भएको जनाइएको छ ।
दलिततर्फबाट शैलुङ गाउँपालिकाबाट विशाल विक र युवातर्फ जिरी नगरपालिकाबाट लक्ष्मण गुभाजु महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन गरिएको एमाले दोलखाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
जिल्लाबाट जम्मा नौ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको उनले बताए । एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा तय गरिएको छ ।
दोलखामा दुई पोलिटब्युरो सदस्यहरू भएको जिल्लामा ९ महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये ५ पार्बत गुरुङ पक्षधर र चा् आनन्दप्रसाद पोखरेल पक्षधर चयन छ ।
