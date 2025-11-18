+
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २९ गते ८:३०

  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
  • गोलभेँडा, आलु, प्याज, गाजर, काउली लगायतका तरकारीहरूको विभिन्न किसिमका मूल्य तोकिएको छ।
  • स्याउ, केरा, कागती, अनार, सुन्तला, अम्बा, खुर्सानी, लसुन र माछाका मूल्य समेत तोकिएको छ।

२९ कात्तिक, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ४५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ७५, आलु रातो प्रतिकिलो ६४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ४८, आलु सेतो प्रतिकिलो ४६, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३७ रहेको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १३०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ११०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो १२०, काउली (तराई) प्रतिकिलो ९०, रातो मूला प्रतिकिलो ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ८०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ८०, तने बोडी प्रतिकिलो १८०, मकै बोडी प्रतिकिलो १०० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो १६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो १४०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो १५०, लौका प्रतिकिलो ११०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो १००, घिरौँला प्रतिकिलो १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ४५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ११०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ९०, सलगम प्रतिकिलो १३०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो ६०, पिँडालु प्रतिकिलो ८०, स्कुस प्रतिकिलो ३० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो १५०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी २५०, चमसुर प्रतिकिलो १८०, तोरीको साग प्रतिकिलो ९०, मेथीको साग प्रतिकिलो २२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, बकुला प्रतिकिलो १५०, तरुल प्रतिकिलो ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४००, कुरिलो प्रतिकिलो १००० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो १६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो १००, रातो बन्दा प्रतिकिलो १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो ४००, सेलरी प्रतिकिलो ३००, पार्सले प्रतिकिलो ५००, सौफको साग प्रतिकिलो २५०, पुदिना प्रतिकिलो ५५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो ११०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३२०, केरा (दर्जन) १४०, कागती प्रतिकिलो १३०, अनार प्रतिकिलो ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १००, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ८०, मौसम प्रतिकिलो १००, जुनार प्रतिकिलो २६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो १२०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ८०, निबुवा प्रतिकिलो ५०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, अम्बा प्रतिकिलो १०० र लप्सी प्रतिकिलो ८०, किबी प्रतिकिलो २५०, सरिफा प्रतिकिलो १८० र आभोकाडो प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो ८०, अदुवा प्रतिकिलो ८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ११०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो १५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो १२०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १२०, हरियो लसुन प्रतिकिलो २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ५००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रहेको छ ।

लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो १२०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो १००० र काँक्रो (लोकल क्रस) प्रतिकिलो ९० निर्धारण गरिएको छ ।

