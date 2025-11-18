+
+
‘एमालेले मंसिर १० भित्रै निर्वाचन आयोगमा दल अद्यावधिक गर्छ’

नेताहरूले छलफल पनि गर्नु होला तर आफ्नो संस्थालाई त्यसको नियमित लेखा परीक्षण गर्ने, दर्ता गर्ने, अपडेट गर्ने यी कानुनी प्रक्रियाहरू सधैँ हामी निर्धारित समयमै पूरा गर्दै आएका छौं । अध्यावधिक गरेर बस्छौं । अध्यावधिक नियमित काम भित्रै पर्छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १०:०९

जेनजी विद्रोहलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिंदै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर सडकमा उत्रिएको नेकपा एमाले यो एजेन्डामा एक्लिएको छ । नेपाली कांग्रेसको एक महिना लामो बैठकले शनिबार निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सडकमा एमाले एक्लोप्राय: बनेको हो ।

एमाले फागुन २१ मा चुनाव गराउने गरी सरकारले नै वातावरण नबनाएको र पुनर्स्थापना नै अहिलेको संकटको उपयुक्त निकास हुने तर्क गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यसँग निर्वाचनमा आयोगमा पार्टी दर्ता, एमालेले बनाएको भोलेन्टियर फोर्स र आगामी बाटो बारे अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

एमालेले चुनावमा जान राष्ट्रिय सभामा दल दर्ता गरेका छ । प्रतिनिधिसभामा चाहिँ के गर्छ ?

नेकपा एमाले वैधानिक पार्टी भएकोले आफ्नो संस्था अध्यावधिक गरेर बस्छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा सबैमा दललाई अध्यावधिक गरेर बस्छौं । तर यो चुनाव हुँदैन, त्यसैले नहुने चुनावका पछाडि कुद्दैन तर, आफ्नो संस्थालाई अध्यावधिक गरेर बस्छ ।

यसको अर्थ प्रतिनिधिसभा चुनावको लागि पनि दर्ता चाहिँ हुन्छ ?

हुन्छ । हामी आफ्नो संस्थालाई त अध्यावधिक गर्दै बस्छौँ सबै हिसाबले ।

मंसिर १० को समयसीमा छ, कहिलेसम्म दर्ता गर्नुहुन्छ ?

अब तोकिएको मितिभित्रै अध्यावधिक गर्छौँ ।

कांग्रेसले हिजो चुनावमै जाने निर्णय गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा उसले बोकेन । चुनावमै जाने भएपछि एमालेले पुनर्स्थापना भनेर सडक आन्दोलन गर्नुको के अर्थ रह्यो ?

हैन, यो संकटको समाधानको लागि संसदको पुनर्स्थापना नै विकल्प हो । यो नेकपा एमालेको माग हो । एमालेको औपचारिक पार्टी निर्णय त्यही हो । जोसुकैले जेसुकै भनेपनि अन्तिममा यो संकटको निकासका लागि संसदको पुनर्स्थापना बाटोमा आउनैपर्छ । चुनाव गराउने वातावरण पनि सरकारले बनाइरहेको छैन । चुनाव त होला कुनै बेला । त्यो चुनावमा जानुपर्ला, जानुपर्छ । दलहरू चुनावमा नगएर अरू कसले भाग लिन्छ र ? दलहरू नै जाने हो तर फागुन २१ मा चुनाव लागि कुनै हिसाबले पनि वातावरण बनेको छैन, सरकारले बनाइरहेको छैन ।

निर्वाचन आयोगमा दल अध्यावधिक गर्ने बारे पार्टी पदाधिकारीबीच छलफल भएर टुंगिसकेको छ कि अझै छलफल गर्न बाँकी छ ?

नेताहरूले छलफल पनि गर्नु होला तर आफ्नो संस्थालाई त्यसको नियमित लेखा परीक्षण गर्ने, दर्ता गर्ने, अपडेट गर्ने यी कानुनी प्रक्रियाहरू सधैँ हामी निर्धारित समयमै पूरा गर्दै आएका छौं । अध्यावधिक गरेर बस्छौं । अध्यावधिक नियमित काम भित्रै पर्छ ।

अहिले भोलेन्टियर फोर्स भनेर गठन गर्नुभएको छ, त्यसको गतिविधिले सामाजिक रूपमा द्वन्द्व बढ्न सक्ने, झडप हुन सक्ने, फरक खालका गतिविधिले पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमा पनि असर पर्ला । यसबारे त पार्टीभित्रै पनि प्रश्न उठेछ नि ? 

एमालेले पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमको व्यवस्थापन सुरक्षाका लागि भोलेन्टियर फोर्स बनाएको हो । भोलेन्टियरहरू पार्टीका महाधिवेशन, अधिवेशन र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा खटिन्छन् । यसलाई स्थायी संरचनाकै रूपमा विकास गरेर व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । यसले एमालेमाथि हुने आक्रमणको रक्षा र प्रतिवाद गर्छ । लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँछ । लोकतन्त्रविरुद्ध अथवा अरूका विरुद्ध लड्नका लागि बनाइएको दस्ता होइन । यसले पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्छ, विपतको बेलामा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्छ । एमाले र जनतामाथि हुने आक्रमण र हमलाको प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्छ ।

चुनावको माहोल बिथोल्न या चुनावको माहोल बिगार्नको लागि, चुनावमा प्रतिकार गर्नका लागि बनाएको भनेर पनि कतिपले भनिरहेका छन् नि ?

चुनावको माहोल बिगार्न वा चुनावको परिस्थिति बिगार्ने काम त सरकार आफैंले गरिरहेको छ ।

एमालेले सडकमा आन्दोलन गर्ने र अरू पार्टीहरू चुनावमा जाने हुँदाखेरि त चुनाव बिथोलिने वातावरण हुन सक्छ नि त ! यस्तोमा भोलेन्टियर परिचालन गर्नुहोला ? 

एमालेको प्राथमिकता भनेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबाट संकटको निकास खोज्नु हो । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, संसदको पुन:स्थापना गर्ने, संविधानलाई संशोधन गर्ने, आजका माग मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्ने अनि शान्ति सुव्यवस्था कायम भइसकेपछि अर्को चुनावको बाटोमा जाने, यो एमालेको रोडम्याप हो । क्लियर ढंगले पार्टीको अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ, पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक दल चुनावमा जाने र चुनावमा भाग लिने चाहिँ मुख्य कुरा हो । चुनावलाई प्रयोग गरेर जान त सकिन्थ्यो होला नि । राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गर्ने तपाईहरू प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जान्न किन भनिरहनुभएको छ ? 

चुनावलाई प्रयोग नगर्ने, चुनाव नगर्ने एमालेले भनेकै छैन । राष्ट्रिय सभाको यो नियमित चुनाव हो । नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका १८ जना सदस्यहरूको अवधि सकिन्छ त्यो नियमित चुनाव हो । त्यसैले त्यो नियमित चुनावमा एमाले भाग लिन्छ । अरू सबै दलहरूले पनि भाग लिन्छन् ।

तर यो प्रतिनिधिसभा त असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरिएको हो । असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक तरिकाले बनाएको सरकारले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला संसद विघटन गर्दिने, जतिबेला मन लाग्यो त्यतिखेर, कसलाई के हठ चलेको छ त्यतिबेला चुनाव भनियो भने अनि कुद्दै गएर च्याँखे थापिहाल्नु पर्ने स्थिति त अराजकता हो ।

त्यसैले अराजकतालाई एउटा प्रणालीभित्र ल्याउन, फेरि संविधान र संसदलाई ट्रयाकमा ल्याउन संसद पुनर्स्थापना जरूरी छ भनेको हो एमालेले ।

चुनावमा आउने सम्भावित मत परिणामबाट डराएर चुनावमै जानको लागि एमाले तयार भएन भन्नेहरू पनि छन् नि ?

त्यो गलत कुरा हो । त्यो त चुनावले प्रमाणित गरिहाल्छ नि ! आज पनि एमाले मुलुकको लोकप्रिय पार्टी हो । आज पनि हामी जनमतको आधारमा जनताको पहिलो नम्बरको रोजाईको पार्टी हो । मैदानमा अरू कुनै दल छैन नि त आज पनि गाउँमा बस्तीमा । यो त हामीले प्रमाणित गर्‍यौं नि ! २२ गते देशका ६ हजार ७४३ वटै वडामा पार्टीका कार्यक्रमहरू गर्‍यौं । त्यसपछि कार्तिकको २५ गते हामीले ७५३ वटै पालिका र पछि ७७ वटा जिल्लामा सभाहरू गर्‍यौं । हिजो उपत्यका स्तरको सभा गर्‍यौंं । एमाले मैदानमै छ ।

तर पहिलो र शक्तिशाली पार्टी हो भनेर वैधानिक रूपमा देखिन पनि पुन: जनताको मत लिएर आए भइगयो नि ! कसैले गल्ती नै गरेको भए पनि सच्याउने अन्तत: जनता नै हुन्, होइन र ?

जनतामा एमाले जान्छ । फेरि जनताबाट अनुमोदित भएर आउँछ । यसमा त दुईमतै छैन । तर फागुनमा भनिएको चुनाव गराउन सरकार नै चाहँदैन । यो नहुने कुराको पछाडि कुद्नु हुँदैन ।

तर सरकारले त चुनाव गराउँछु भनिरहेको छ । त्यसको लागि वातावरण पनि बनाइरहेको छ, दलहरूसँग संवाद गरिराखेको छ नि ?

वातावरण बनाएको भए यी ७००/८०० बन्दीहरू जेलबाट भगाइएकाहरू फिर्ता ल्यायो ? लुटिएका हतियार फिर्ता ल्यायो ? सरकारले लुटिएका गोली फिर्ता ल्यायो ? शान्ति सुरक्षा कायम गर्‍यो ? निर्वाध ढंगले दलहरूलाई तल गतिविधि गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो ? आज पनि गरिरहेको छैन । यही हो वातावरण ?

बारामा एमालेले एउटा कार्यक्रम गर्न खोज्दै थियो । त्यहाँ जेनजीको नाम दिएर विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरू गएर अवरोध सिर्जना गरे, आगजनी गरे, १२ को घन्टा तपाईले हेर्नुभएको छ । यसैगरी अर्को ठाउँमा गर्न खोजिएला, त्यहाँ जान निषेध गरिएला । जान रोक लगाइएला ।

शान्ति सुरक्षा कायम गरेर चुनावको वातावरण बनाओस् न सरकारले । हामीले त सहज वातावरण बनाओस्, चुनावको वातावरण बनाओस्, शान्ति सुरक्षा कायम गरोस् । निर्भर ढंगले उम्मेदवारले उम्मेदवारी हाल्न पाउने, जनताले मतदान गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण गरोस् भनेका हौँ ।

