सकियो साताव्यापी सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सव (तस्वीरहरू)

१० मंसिर, जनकपुरधाम । रामकलेवा गरी सप्ताह व्यापी सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सव सम्पन्न भएको छ । राम र जानकीको विवाह पश्चात जन्तीको रूपमा आएका साधुशन्तलाई ५६ व्यञ्जन मिष्ठान भोजन गराई बिदाइ गरी महोत्सव सम्पन्न भएको हो ।
आज पनि जानकी मन्दिर प्रांगणमा साधुशन्तलाई मिष्ठान भोजन गराई दान दक्षिणा दिएर स-सम्मान बिदाइ गरिएको हो । यो विधिलाई रामकलेवा भन्ने गरिन्छ ।
साधुशन्तलाई दक्षिणामा न्यानो चादर, कमण्डल र रुपैयाँ पैसा दिइएको छ
जानकी मन्दिरको प्रांगणमा हुने राम कलेवामा मिथिलाको पहिचान झल्किने सांस्कृति गीतनाद प्रस्तुत गरि हास्य व्यंग्य शैलीमा मनोरञ्जन प्रदान गरिएको छ । रामकलेवा हेर्न दर्शनार्थीहरुको घुइँचो लागेको थियो ।
यसअघि हिजो दिउँसो वैदिक परम्परा अनुसार स्वयम्बर तथा रातभर विवाहको काज चलेको थियो ।
त्रेता युगमा मंसिर शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन भगवान राम र आदर्शनारी सीताबीच विवाह भएको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जनकपुरधाममा सप्ताहव्यापी सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सव मनाइन्छ ।
४ मंसिरदेखि सुरु भएको सप्ताहव्यापी सीताराम विहपञ्चमी महोत्सवको पहिलो दिन नगरदर्शन, दोश्रोदिन फूलवारी लिला, तेस्रो दिन धनुषा यज्ञ, चौथो दिन तिल्कोत्सव, पाँचौंदिन मटकोर, छैटौं दिन विवाहपञ्चमी मनाइएको थियो ।
आज सातौं अतर्थात अन्तिम दिन आज रामकलेवा गरी विवाहपञ्चमी महोत्सव सम्पन्न भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4