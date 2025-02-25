डिसाबिलिटी क्रिकेट शृंखला खेल्न नेपाली टोली भारत जाने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१२ मंसिर, काठमाडौं । भारत–नेपाल डिसाबिलिटी क्रिकेट सिरिजमा सहभागी हुन १५ खेलाडीसहित १७ सदस्यीय नेपाली टोली आइतबार भारतको हरियाणा जाने भएको छ ।
टोलीमा रामप्रसाद खरेल, प्रदीप रिजाल, हेमबहादुर गुरुङ, बालकृष्ण गिरी, छवी धाबी, रिन्केश कुर्मी, विवेक शर्मा, राहुलकुमार कोइरी, कुन्जाबिहारी चौधरी, सुखलाल मिया, अनिलकुमार कहर, रामजान अली, अनुरेश पासी, रामकुमार यादव र तब्रेज अन्सारी छन् ।
अफिसियलमा रामबहादुर कुँवर र छुल्टिम शेर्पा छन् । टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ र राखेफकी सदस्य अन्जना श्रेष्ठले शुक्रबार एक कार्यत्रमबीच बिदाइ गरे ।
