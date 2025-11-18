+
सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक (तस्वीरहरू)

पटक-पटक सर्दै आएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु भएको छ ।

आर्यन धिमाल
२०८२ मंसिर १५ गते १५:१३

१५ मंसिर, काठमाडौं । पटक-पटक सर्दै आएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठकमा आगामी पुस मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक सारेर सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनबारेको विवाद समाधान  गर्न संस्थापन एवं संस्थापन इतरका नेताहरूसँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए ।

सभापति देउवाले आफू निकटका नेताहरूलाई आगामी पुस मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने गरी पेस हुन लागेको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

२१ फागुनको चुनाव अघि महाधिवेशन हुन नसक्ने अडानमा रहेका संस्थापन पक्षीय नेताहरूलाई सोमबार महाराजगञ्जस्थित निवासमा बोलाएर उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस हुन लागेको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

