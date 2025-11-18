गृहमन्त्रीले गरे गौरीफन्टा नाकाको निरीक्षण

१५ मंसिर, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कैलाली र कञ्चनपुरको सिमानामा पर्ने नेपाल-भारतको गौरीफन्टा नाकाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
मंगलबारदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि सोमबार धनगढी पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले गौरीफन्टा नाका अवलोकनसहित कैलालीकै त्रिनगर भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कञ्चनपुरको डोके बोर्डर आउट पोस्टको पनि स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् ।
अवलोकनका क्रममा मन्त्री अर्यालले गौरीन्टा नाकामा र अन्य अवैध नाकाबाट हुने राजस्व चुहावटका पहलकदमीलाई अझै कडाइ गर्न निर्देशन दिए ।
नेपाली नागरिक तथा महिला दिदी बहिनीहरूको दैनिक जिविकोपार्जनमा सहजीकरण हुने गरी नियमित, संगठित र व्यावसायिक रूपमा भन्सारमा निगरानी बढाउन उनले निर्देशन दिए ।
गौरीफन्टा नाकामा मन्त्री अर्यालले भारतीय सीमा सुरक्षा बलका प्रहरी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका थिए ।
यस्तै मन्त्री अर्यालले आजै कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा-१ मा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहाको निरीक्षण गरेका छन् ।
