सर्वसम्मत रुपमा कार्यतालिका पारित गर्न देउवाको निर्देशन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते १५:०६

  • नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी पुस मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गर्न निर्देशन दिएका छन्।
  • २१ फागुनको चुनावअघि महाधिवेशन हुन नसक्ने अडानमा रहेका नेताहरुलाई बोलाएर देउवाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
  • केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाको निर्देशनअनुसारको कार्यतालिका पेश हुँदैछ र सर्वसम्मत पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी पुस मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने गरी पेस हुने कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

देउवाले संस्थापन पक्षीय नेताहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । २१ फागुनको चुनावअघि महाधिवेशन हुन नसक्ने अडानमा रहेका संस्थापन पक्षीय नेताहरूलाई सोमबार महाराजगञ्जस्थित निवासमा बोलाएर देउवाले यस्तो निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

आजै बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाको निर्देशनअनुसारको कार्यतालिका पेश हुँदैछ ।

‘सभापतिज्यूले कार्यतालिका सर्वसम्मत पास गर्नुस् । यसले विभाजनको कुरा रोक्छ भन्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘हामीले आफ्ना कुरा राख्यौं । सभापतिले भनेपछि हामी सर्वसम्मत पास गरौं भनेर फर्कियौं ।’

यसअघि संस्थापन पक्षीय नेताहरू चुनाव अघि महाधिवेशन गर्न नहुने अडामा थिए । उनीहरूले आइतबार भेला गरेर सोमबारको बैठकमा पेस हुने कार्यतालिका फेल गर्ने तयारीसमेत गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका
