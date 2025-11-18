+
सिद्धार्थ बैंकको कामु सीईओमा बस्याल

२०८२ मंसिर १७ गते १०:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंकले रामेश्वर प्रसाद बस्याललाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) तोकेको छ।
  • सञ्चालक समितिको बैठकले बस्याललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
  • हालका सीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेलको चार वर्षे कार्यकाल मंसिर २६ देखि सकिँदैछ।

१७ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ)मा रामेश्वर प्रसाद बस्याललाई तोकेको छ ।

मंगलबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले बस्याललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । उनी बैंकको डेपुटी सीईओ हुन् ।

हालका सीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेलको ४ वर्षे कार्यकाल आगामी मंसिर २६ देखि सकिँदैछ । उनी २०७८ मंसिरमा सीईओ नियुक्त भएका थिए ।

त्यसअघि डेपुटी सीईओ रहेका कँडेललाई नै बैंकले कामु सीईओको जिम्मेवारी दिई पछि सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।

सिद्धार्थ बैंक
सम्बन्धित खबर

सिद्धार्थ बैंकलाई भिसा इन्टरनेसनलका तीन अवार्ड

सिद्धार्थ बैंकलाई भिसा इन्टरनेसनलका तीन अवार्ड
सिद्धार्थ बैंकको लाभांश पारित, सेयरधनीको खातामा जम्मा

सिद्धार्थ बैंकको लाभांश पारित, सेयरधनीको खातामा जम्मा
सिद्धार्थ बैंकको नाफा १५ प्रतिशत घट्यो, 'लोन लस प्रोभिजन' बढ्दा असर

सिद्धार्थ बैंकको नाफा १५ प्रतिशत घट्यो, ‘लोन लस प्रोभिजन’ बढ्दा असर
डिजिटल भुक्तानीमा सिद्धार्थ बैंकको फड्को

डिजिटल भुक्तानीमा सिद्धार्थ बैंकको फड्को
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई जर्मन होम्समा १० प्रतिशतसम्म छुट

सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई जर्मन होम्समा १० प्रतिशतसम्म छुट
सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणा

सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणा

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले 'होल्ड' गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?
13 Stories

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण
7 Stories

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ
10 Stories

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न
10 Stories

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ
9 Stories

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

