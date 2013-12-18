+
English edition
+
बेहुली बन्दा यस्ती देखिइन् पूजा (तस्वीर)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २० गते २१:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म निर्मात्री तथा अभिनेत्री पूजा शर्माले शनिबार प्रेमी युद्ध बानियाँसँग भक्तपुरको रिसोर्टमा विवाह गरेकी छन्।
  • विवाह समारोहमा परिवार, आफन्त र फिल्म वृत्तका कलाकारहरू सहभागी थिए।
  • यी दुईले झण्डै ६ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन्।

काठमाडौं । फिल्म निर्मात्री तथा अभिनेत्री पूजा शर्माले शनिबार प्रेमी युद्ध बानियाँसँग लगनगाँठो कसेकी छन् ।

भक्तपुरको एक रिसोर्टमा शनिबार भव्य विवाह समारोह आयोजना गरिएको थियो । समारोहमा परिवार, आफन्त र फिल्म वृत्तका केही कलाकार सहभागी थिए ।

अपरान्हदेखि सुरु विवाह समारोह बेलुकासम्म चलेको थियो । विवाहमा कलाकार राजेश हमाल र पत्नी मधु, अभिनेत्री निरुता सिंह, रेखा थापा, सृष्टि श्रेष्ठ लगायत सहभागी रहे ।

पूजाले निकट संचारकर्मी र फिल्मकर्मीलाई पनि निम्तो पत्र दिएकी थिइन् । यी दुईले झण्डै ६ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् ।

पूजा शर्मा
प्रतिक्रिया

