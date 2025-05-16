+
राप्रपा कार्यालयमा सरकारी टोलीको अनुगमन (तस्वीरहरू)

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोलीले बुधबार राप्रपा कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेको हो ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १३:१२

९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको छ ।

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोलीले बुधबार राप्रपा कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेको हो ।

यसअघि हिजो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय पुगेर सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।

कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

उनीहरूलाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितले कार्यालयमा स्वागत गरे ।

निर्वाचनको माहोल बनाउन भन्दै सरकारी टोलीले राजनीतिक दलका कार्यालय पुगेर अनुगमन एवं अन्तरक्रिया गरिरहेको छ ।

तस्वीरहरू : न्युज एजेन्सी नेपाल

राप्रपा्
सम्बन्धित खबर

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

