राप्रपा कार्यालयमा सरकारी टोलीको अनुगमन (तस्वीरहरू)

९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको छ ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोलीले बुधबार राप्रपा कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेको हो ।
यसअघि हिजो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय पुगेर सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।
उनीहरूलाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितले कार्यालयमा स्वागत गरे ।
निर्वाचनको माहोल बनाउन भन्दै सरकारी टोलीले राजनीतिक दलका कार्यालय पुगेर अनुगमन एवं अन्तरक्रिया गरिरहेको छ ।
तस्वीरहरू : न्युज एजेन्सी नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4