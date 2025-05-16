+
चुनावमा जाने बेलामा मन्त्रीबाट राजीनामा दिनेबारे निर्णय गर्छु: घिसिङ

सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने समयसम्म राजीनामा दिने विषयमा निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १४:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने समयसम्म राजीनामा दिने विषयमा निर्णय गर्ने बताउनुभयो।
  • उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर चुनावमा जाने संकेत गर्नुभयो।
  • कुलमानले मन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारी बहन गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो।

९ पुस काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने समयसम्म राजीनामा दिने विषयमा निर्णय गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर चुनावमा जाने संकेत गरेका हुन् ।

‘मन्त्रीको हैसियतमा आएपछि राजनीतिमा इन्ट्री भएँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको हैसियतले हाम्रो जिम्मेवारीलाई बहन गर्दै अघि बढेको पनि छु । जुनबेला चुनावमा जानेछौँ, उम्मेदवारीको विषयको समय आउँछ । त्यसबेला उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय गर्छौँ ।’

वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गैरदलीय भएको तर, कुलमान दलको व्यक्ति भएको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

त्यस्तै उनले नयाँ दलहरू आपसमा मिलेर चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन् ।  ‘चुनाव यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो । चुनावमा जाने भनेपछि सबै नयाँ शक्तिहरू मिल्नुपर्छ भन्नेमा हामी एक छौँ ,’ उनले भने ।

उनले अन्य नयाँ दलहरूप्रति लक्षित गर्दै आफैँ मात्र ठिक भनेरमात्रै नहुने पनि बताए ।

‘चुनावपछिको नेतृत्व सही आउनका लागि सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट जुनसुकै परिस्थितिमा पनि योगदान पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले थप भने, ‘जस्तोसुकै किसिमको योगदान पुर्‍याउन पछि हट्नुहुँदैन । आफैं ठिक भनेरमात्रै पनि हुँदैन । सबै एक भएर जानुपर्छ । को–को कसरी हो नयाँ शक्तिहरु सबै मिल्नुपर्छ ।’

कुलमान घिसिङ
