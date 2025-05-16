+
यस्ता छन् रास्वपा सचिवालय बैठकका निर्णय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते २२:०८

९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

बुधबार दिउँसो बसेको बैठकले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन आवेदन दिएका उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको सहभागी हुन नसकेका र नपाएका आवेदक सहभागीहरूलाई छलफल प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक निर्वाचन बाहेकका छनोट प्रक्रिया समेत गर्नेसम्मको कार्यको जिम्मेवारी प्रवक्ता मनिष झा र सचिवालय सदस्य दिपक बोहोरालाई तोकिएको छ।

पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्ले र महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आवश्यकता अनुसार सो प्रक्रिया अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्ता छन् निर्णयहरू:

१. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२मा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन आवेदन दिएका उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको २०८२ पौष ५मा भएको छलफलमा विशेष कारणबस सहभागी हुन नसकेका, नपाएका आवेदक सहभागिहरुलाई छलफल प्रक्रिया सहभागी गराउने । उनीहरुको प्रारम्भिक निर्वाचन बाहेकका छनोट प्रक्रिया समेत गर्ने सम्मको कार्यको जिम्मेवारी प्रवक्ता मनिष झा र सचिवालय सदस्य दिपक बोहोरालाई तोक्ने । पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्ले र महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आवश्यकता अनुसार सो प्रक्रिया अनुगमन गर्ने ।

२. प्रवासमा रहेका उम्मेदवारका आकांक्षिहरुको मुल्यांकन भर्चुअल विधि मार्फत गर्ने । यसरी भर्चुअल प्रक्रियाबाट बन्दसूचिमा पर्ने आवेदकहरु २०८२ पौष १४ गते बिहान ९:०० बजे भित्र (निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउनु अघि) पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुने गरी व्यवस्था मिलाउने ।

३. उम्मेदवार छनोट समितिको प्रस्ताव र पार्टी उपसभापतिहरु श्री डोल प्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेसंगको सहमतिमा छनोट प्रक्रियामा सहजीकरणका लािग केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई सहभागी गराउने ।

४. समानुपातिक उम्मेदवार छनोटको लागि हुने प्रारम्भिक निर्वाचनमा मतदान गर्न सदस्यहरुको मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी उम्मेदवार छनोट समितिको प्रस्तावमा पार्टीको निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि र सुचना प्रविधि इकाईका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले गर्न अख्तियारी दिने ।

५. पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको सदस्यमा श्री गोकुल सापकोटा र केन्द्रीय संगठन विभागको सदस्यमा शिवराज पन्तलाई मनोनयन गर्ने ।

रास्वपा सचिवालय
