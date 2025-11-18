+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिन्धुलीमा गाडी दुर्घटना, ६ जना घाइते

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १२:२१

१० पुस, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुलीको तिनपाटन गाउँपालिका–६ गडाम्रेमा बोलेरो पिकअप गाडी दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा चालकसहित ६ जना घाइते भएका छन् ।

गडाम्रेबाट चकमकेतर्फ जाँदै गरेको बा१७च ३१०३ नम्बरको गाडी दुर्घटना भएको हो । गाडी सडकबाट करिब १५० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा चालक सिन्धुली तिनपाटन-५ बस्ने २७ वर्षीय पुष्प तामाङ, सोही वडाकी २४ वर्षीया साबित्रा थापा, २८ वर्षीया सविता बुर्जा, २३ वर्षीया पुनम पुलामी, २३ वर्षीय अर्जुन तामाङ र २१ वर्षीय निरज तामाङ घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख लालध्वज सेवेदीले जानकारी दिए ।

घाइतेमध्ये चलकको हात-खुट्टामा चोट लागेको छ । साबित्राको ढाड र दुवै खुट्टामा, सविताको बाँया खुट्टा नचलेको, पुनमको निधार र बायाँ पाखुरामा, अर्जुनको निधारमा चोट लागेको छ । निरजको भने बाहिरी चोट नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घाइते सबैको उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीमा उपचारका लागि पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गाडी दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित