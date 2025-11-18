+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आयोगमा राष्ट्रिय सभा चुनाव लक्षित सुरक्षा ब्रिफिङ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १७:५५

१३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू बोलाएर छलफल गरिएको छ ।

आयोगले चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आाइतबार आयोगमा करिब १ घण्टा सुरक्षाबारे ब्रिफिङ लिएको हो । ११ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैमा आधारित रहेर आयोगले आज छलफल गरेको हो ।

कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, रक्षा सचिव केदारनाथ शर्मा, नेपाली सेनाका रथी प्रदीपजंग केसी, नेपाल प्रहरीका एआईजी उमा चतुर्वेदी, सशस्त्रका एआईजी गणेश ठाडा मगर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआईजी ओम जोशी छलफलमा सहभागी थिए ।

यही १६ पुसदेखि सात वटै प्रदेश कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तयारी सुरु गरिँदैछ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सुरक्षा ब्रिफिङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा २०४३ जना मतदाता

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा २०४३ जना मतदाता
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : मधेशमा चुनाव जित्न गठबन्धन अनिवार्य

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : मधेशमा चुनाव जित्न गठबन्धन अनिवार्य
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : पुस १९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : पुस १९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रदेशगत मतभार तयार : मधेशमा धेरै, कर्णालीमा कम

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रदेशगत मतभार तयार : मधेशमा धेरै, कर्णालीमा कम
राष्ट्रिय सभा चुनाव : मंसिर १४ गते निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने

राष्ट्रिय सभा चुनाव : मंसिर १४ गते निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन ११ माघमा हुने

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन ११ माघमा हुने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित