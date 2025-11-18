+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पानीमा डुबेर तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते २२:२१

१३ पुस, सुरुङ्गा (झापा) । झापा गाउँपालिका–२ सडकवारीमा पानीमा डुबेर आज एक बालकको मृत्यु भएको छ ।

घरअगाडि बनेको खाल्डोमा खेल्ने क्रममा डुबेर घाइते भएका बालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

स्थानीय दिनेश कँडेलका तीन वर्षीय छोरा दिवांस कँडेल आज अपराह्न घरअगाडि पानी जमेको खाल्डोमा डुबेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काले बालकलाई तत्काल बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी अस्पताल लगिएकामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताए । रासस

मृत्यु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बीपी राजमार्ग पुनर्निमाणको क्रममा ढिस्को झरेर एक मजदुरको मृत्यु, एक घाइते

बीपी राजमार्ग पुनर्निमाणको क्रममा ढिस्को झरेर एक मजदुरको मृत्यु, एक घाइते
ढुङ्गाले लागेर मजदुरको मृत्यु

ढुङ्गाले लागेर मजदुरको मृत्यु
झापाको अर्जुनधारामा भिरबाट लडेर एकको मृत्यु

झापाको अर्जुनधारामा भिरबाट लडेर एकको मृत्यु
वैज्ञानिकको भुलभुलैया : मृत मान्छेलाई पुनर्जीवन दिए के होला ?

वैज्ञानिकको भुलभुलैया : मृत मान्छेलाई पुनर्जीवन दिए के होला ?
केशरमहलमा कारको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु, ट्राफिक प्रहरी घाइते

केशरमहलमा कारको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु, ट्राफिक प्रहरी घाइते
मोबाइल चोरीको आरोपमा कुटपिट गर्दा युवकको मृत्यु

मोबाइल चोरीको आरोपमा कुटपिट गर्दा युवकको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित