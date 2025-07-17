सुनको भाउ घट्यो, तोलाको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली बजारमा आइतबार सुनको भाउ तोलाको २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको थियो जुन हालसम्मकै उच्च भाउ हो।
- सोमबार सुनको भाउ तोलाको २ लाख ७० हजार रुपैयाँ कायम भएकाे छ जुन आइतबारको भन्दा ६ सय रुपैयाँ कम हो।
- चाँदीको भाउ सोमबार तोलाको ४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ पुगेको छ जुन नयाँ रेकर्ड हो।
१४ पुस, काठमाडौं । नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च भाउ कायम गरेको सुनको भाउ आज सोमबार केही घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सोमबारका लागि छापावाल सुनको भाउ तोलाको २ लाख ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
हिजो आइतबार भने हालसम्मकै सर्वाधिक भाउ तोलाको २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । आज तोलामा ६ सय रुपैयाँ घटेको हो ।
आज चाँदीको भाउले भने हालसम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको महासंघले जनाएको छ । हिजो आइतबार तोलाको ४ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज सोमबार ६० बढेर ४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
महासंघका अनुसार छापावाल सुनको भाउ गत शुक्रबार तोलाको २ लाख ६९ हजार ३ सय, बिहीबार २ लाख ६७ हजार ५ सय, बुधबार २ लाख ६८ हजार १ सय, मंगलबार २ लाख ६७ हजार २ सय, सोमबार २ लाख ६१ हजार ७ सय र आइतबार २ लाख ५८ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4