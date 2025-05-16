+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इनास नेपाल र केडीसी जनरल अस्पतालबीच सम्झौता : स्वास्थ्य सेवामा छूट दिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १३:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजको नेपाल शाखा र कान्तिपुर डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पतालबीच स्वास्थ्य सहकार्य सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
  • सम्झौताअनुसार इनासका सदस्य र परिवारलाई अस्पतालमा भर्ना उपचारमा २५ प्रतिशत र क्लिनिकल सेवामा १५ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइनेछ।
  • समारोहमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरियो जहाँ ३० जनाले रक्तदान गरेका थिए र कलाकार स्वास्थ्य सुरक्षामा सहकार्यलाई महत्व दिइयो।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) को नेपाल शाखा र कान्तिपुर डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र (केडीसी जनरल अस्पताल) बीच स्वास्थ्य सहकार्य हुने भएको छ ।

आयोजित समारोहमा दुई संस्थाका प्रमुखले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । इनासको नेपाल शाखाका तर्फबाट अध्यक्ष ऋषि लामिछाने र अस्पतालका तर्फबाट निर्देशक प्रतीक्षा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताअनुसार, इनास नेपालका शाखाका सदस्य, उनीहरूका परिवार तथा सिफारिस प्राप्त व्यक्तिलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने छ ।

सम्झौताअनुसार सो अस्पताल इनास नेपालको ‘स्वास्थ्य साझेदार’ हुनेछ । इनासका सदस्यले भर्ना उपचार (आइपीडी) अन्तर्गत बेड तथा वार्ड शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट, बाह्य रोगी तथा क्लिनिकल सेवामा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, विशेषज्ञ उपचार, फार्मेसी, फिजियोथेरापी तथा दन्त सेवाअन्तर्गत इम्प्लान्ट, क्लियर अलाइनर, ब्रेसेस, आरसिटी तथा कस्मेटिक सर्जरीमा ७ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

समारोहमा इनासका एसिया संयोजक तथा गीतकार दयाराम पाण्डेले कला, संस्कृति र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोड्ने कार्यमा यो सहकार्य उदाहरणीय भएको बताए ।

‘कलाकारको सिर्जनशिलतालाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य अत्यावश्यक छ । इनास र कान्तिपुर डेन्टलबीचको यो सम्झौताले कलाकारमैत्री सोचलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गरेको छ’ पाण्डेले भने ।

अध्यक्ष लामिछानेले कलाकारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए । ‘कलाकार निरन्तर यात्रा र सिर्जनशील काममा व्यस्त रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटलसँगको यो सम्झौताले इनासका सदस्य र उनीहरूको परिवारलाई ठूलो भरोसा प्रदान गर्नेछ’ अध्यक्ष लामिछानेले भने ।

अस्पतालका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले कलाकार समुदायसँग सहकार्य गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए । ‘कलाकार समाजका प्रेरणा हुन् । उनीहरूको स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत प्रदान गर्नु हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व हो’ उनले बताए ।

सो अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना गरियो । अस्पताल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा ३० जनाले रक्तदान गरेका छन् । समारोहमा इनास ग्लोबलका संरक्षक मीरा राणा, चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली लगायत सहभागी थिए ।

इनास नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यू-१९ महिला टोलीको प्रशिक्षणका लागि ६७ खेलाडी प्रशिक्षणमा

यू-१९ महिला टोलीको प्रशिक्षणका लागि ६७ खेलाडी प्रशिक्षणमा
क्यान्सरपीडितका लागि कोष निर्माण गर्न साइकल यात्रा, चिवाभञ्ज्याङबाट भयो सुरु

क्यान्सरपीडितका लागि कोष निर्माण गर्न साइकल यात्रा, चिवाभञ्ज्याङबाट भयो सुरु
विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती : गृहमन्त्री

विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती : गृहमन्त्री
युवा, तपाईंहरू कतै दुरुपयोग त हुनुभएन ?

युवा, तपाईंहरू कतै दुरुपयोग त हुनुभएन ?
म्याग्दीमा ११५ थान बन्दुक बरामद

म्याग्दीमा ११५ थान बन्दुक बरामद
‘हीरामण्डी २’ देखि ‘पञ्चायत ५’ सम्म : यी हुन् २०२६ मा आउन लागेका वेब-सिरिज

‘हीरामण्डी २’ देखि ‘पञ्चायत ५’ सम्म : यी हुन् २०२६ मा आउन लागेका वेब-सिरिज

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित