+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समानुपातिक सूचीमा रहेको नाम परिवर्तन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १६:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम परिवर्तन दुई अवस्थामा मात्र गर्न पाइन्छ, जसमा कलस्टर नमिलेको र उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको अवस्था पर्दछ।
  • निर्वाचन आयोगले दललाई पुस २० गतेसम्म क्लस्टर नमिलेको जानकारी दिनेछ र पुस २१ देखि २७ गतेसम्म संशोधन पेश गर्ने समय दिनेछ।
  • उम्मेदवारले पुस २८ गतेसम्म नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् र पुस ३० गतेसम्म दलले नयाँ उम्मेदवारको नामावली आयोगमा पेश गर्नेछ।

१८ पुस, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् । अब उक्त सूचीमा रहेको नाम परिवर्तन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायाणप्रसाद भट्टराईका अनुसार दुईटा अवस्थामा सूचीमा रहेको नाम परिवर्तन पाइन्छ ।

पहिलो अवस्थाबारे उनी भन्छन्, ‘कलस्टर नमिलेको अवस्थामा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व नमिलेको अवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले (परिवर्तन गर्न) पाइन्छ ।’

दोस्रो अवस्था भनेको उम्मेदवारले नै नाम फिर्ता लिएको अवस्था हो । उनी भन्छन्, ‘कसैले नाम फिर्ता लियो भने त्यो ठाउँमा अर्को मान्छे पठाउन पाइन्छ ।’ यसका लागि दलहरूले एक साताको समय पाउने छन् ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार क्लस्टर नमिलेको अवस्थामा आयोगले सम्बन्धित दललाई यही पुस २० गतेसम्म सूचित गरिसक्छ । ‘त्यसपछि सम्बन्धित दलको तर्फबाट यही पुसको २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म आयोगले बताएअनुसार संशोधन गरेर पेस गर्ने कार्यक्रम हुनेछ,’ उनले भने ।

उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले पुस २८ गते समय पाउनेछन् । कसैले फिर्ता लिएमा आयोगले त्यसबारेको जानकारी सम्बन्धित दललाई पुस २९ गते दिइनेछ ।

उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनीत उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्ने समय पुस ३० गतेका लागि तोकिएको छ ।

त्यसपछि प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्ने कायोगको कार्यतालिका छ ।

आयोगको कार्यतालिका अनुसार आगामी माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दावी विरोध गर्न निवेदन दिन सकिनेछ । यसका लागि ५ गतेदेखि माघ १० गतेसम्मको समय तय गरिएको छ ।

माघ ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी दावी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गरेर आयोगले निर्णय गर्नेछ ।

आयोगको तालिका अनुसार आगामी माघ २० गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन हुनेछ ।

निर्वाचन आयोग समानुपातिक बन्दसूची
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

समानुपातिक सूची बुझाएका दलको चुनाव चिह्न मात्रै मतपत्रमा रहने

समानुपातिक सूची बुझाएका दलको चुनाव चिह्न मात्रै मतपत्रमा रहने
समानुपातिक सूची बुझाएका दलको चुनाव चिह्न मात्रै मतपत्रमा रहने

समानुपातिक सूची बुझाएका दलको चुनाव चिह्न मात्रै मतपत्रमा रहने
निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा आयोग

निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा आयोग
दलहरूलाई समानुपातिक सूची सच्याउने समय एक साता

दलहरूलाई समानुपातिक सूची सच्याउने समय एक साता
समानुपातिकको बन्दसूची सच्याउन दलका प्रतिनिधिसँग आयोगले थाल्यो छलफल

समानुपातिकको बन्दसूची सच्याउन दलका प्रतिनिधिसँग आयोगले थाल्यो छलफल
खर्च विवरण नबुझाउने पुराना उम्मेदवारहरू अब निर्वाचन लड्न पाउँदैनन् ?

खर्च विवरण नबुझाउने पुराना उम्मेदवारहरू अब निर्वाचन लड्न पाउँदैनन् ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित