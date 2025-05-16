निर्वाचन आयोगले थाल्यो मतदाता नामावलीको छपाइ

१८ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको छपाइ कार्य सुरु गरेको छ ।
आयोगका कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले शुक्रबार आयोग परिसरमा छपाइ कार्यको सुरुवात गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिकर्फको बन्दसूची पेश गरिसकेका छन् ।
आयोगले अन्य कामहरू तीव्र रुपमा अघि बढाइएको बताएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4