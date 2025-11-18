उपरथीमा बढुवा भएका ३ सैनिक अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिह्न

१८ पुस, काठमाडौं । नेपाली सेनाको उपरथी दर्जामा बढुवा भएका तीन सैनिक अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।
सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा एक कार्यक्रमबीच प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्लेलले शुक्रबार दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन् ।
उपरथीमै बढुवा भएका पाइलट रामसुन्दर बोहोरा, भुवन खत्री, प्राविधिक धर्मेन्द्रकुमार झालाई पनि दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै सहायक रथीमा बढुवा भएका एक जना, महासेनानीमा बढुवा भएका ५ जना अधिकृतलाई पनि दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।
