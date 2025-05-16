+
सहज व्यवसाय गर्ने वातावरण नभए आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदैन : अध्यक्ष ढकाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १९ गते १६:४०

१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएसम्म आर्थिक गतिविधि थप चलायमान नहुने बताएका छन् ।

शनिबार चितवनमा आयोजित उद्योग बाणिज्य सघ चितवनको ५९ औं साधारण सभामा ढकालले अझै पनि उद्योग व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको भन्दै सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएसम्म आर्थिक गतिविधि थप चलायमान नहुने बताएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजि क्षेत्रमाथि निकै ठूलो आक्रमण भएकाले त्यसमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म आगामी दिनमा यस्ता घटना घट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले निजि क्षेत्रको उद्योग प्रतिष्ठानमा आक्रमण हुन नदिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनाएकाले यस क्षेत्रलाई आवश्यक सुरक्षा दिने काम सरकारले गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य सघ चितवनका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले संघले उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि निरन्तर क्रियाशिल भएर काम गरेको बताउनुभयो । साथै उहाले उद्योगी व्यवसायीहरुको विभिन्न समस्या समाधान गर्न संघले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।

चन्द्र ढकाल
