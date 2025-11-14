+
+
सुपारी, केराउ र मरिच आयात अनुमति खुल्यो

उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र कच्चापदार्थका रूपमा केराउ, सुपारी, सेतो मरिच र कालो मरिच पैठारी गर्न अनुमति दिइएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते २०:१२

  • सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुपारी, केराउ र मरिच आयात अनुमति खुला गरेको छ।
  • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र कच्चापदार्थ आयात गर्न अनुमति दिएको छ।
  • आयात गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आवश्यक परिमाणको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२८ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सुपारी, केराउ र मरिच आयात अनुमति खुला गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरीय निर्णयले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र कच्चापदार्थका रूपमा केराउ, सुपारी, सेतो मरिच र कालो मरिच पैठारी गर्न अनुमति दिइएको हो ।

उद्योग विभागबाट देहायका विषयमा आवश्यक जाँचबुझ तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ उपलब्धता, आवश्यकता एवं औचित्य र आयात गर्न आवश्यक परिमाणका साथै आयात गरिएको कच्चापदार्थ औद्यौगिक प्रयोजनका लागि कच्चापदार्थका रूपमा मात्र सदुपयोग भएको हुनुपर्ने समेत सर्त राखिएको छ । नयाँ स्थापना भएका उद्योगका हकमा समेत छुट्टै सर्त राखिएको छ ।

उता, खाद्य उद्योगलाई कच्चापदार्थ अभाव भएसँगै उद्योगीले केराउ–मरिच आयात खुलाउन माग गरिरहेका थिए । नेपालमा बिक्री प्रयोजनका लागि यी वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै निश्चित कोटा तोकेर औद्योगिक वस्तु आयात खुलाउने गर्छ । यस वर्ष यसरी आयात नखुल्दा तस्करी बढेको गुनासो समेत उद्योगीको छ ।

सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थका रूपमा सुपारी, केराउ र मरिच पैठारी गर्ने कार्यविधि २०७८ को प्रक्रिया पूरा गरी यस्ता वस्तु आयात अनुमति दिने गर्छ ।

कोभिड महामारीपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिन थालेसँगै सरकारले यस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो । त्यसयता औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र परिमाण तोकेर आयात खुला गर्ने गरिन्छ ।

उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको परिमाण यकिन गरी केराउ, सुपारी र मरिच आयात गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

नेपालमा चाउचाउ, मसला र गुट्खा उद्योगले केराउ, मरिच र सुपारी खपत गर्ने गर्छन् । यसबाहेक पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने कम्पनीको समेत कच्चापदार्थका रूपमा यी वस्तु प्रयोग हुन्छन् ।

अनुमति खुला उद्योग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय केराउ र मरिच सुपारी
प्रतिक्रिया
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

