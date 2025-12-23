+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्टारडमको बाबजुद प्रभासको ‘द राजा साब’ बक्सअफिसमा धराशायी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रभास अभिनित फिल्म ‘द राजा साब’ पहिलो सप्ताहन्तमा १३ करोड भारु कमाएर बक्स अफिसमा अपेक्षित सफल हुन सकेको छैन।
  • फिल्मको विश्वव्यापी लाइफटाइम कलेक्सन २५० करोड भारु भित्र रहने अनुमान गरिएको छ।
  • कथामा राजु नामक पात्रले आफ्नो हजुरआमा र हजुरबुबासँग सम्बन्धित रहस्यहरू पत्ता लगाउन जंगलको प्रेतवाधित हवेलीमा यात्रा गर्छ।

मुम्बई । जब प्रभास अभिनित फिल्म ‘द राजा साब’ रिलिज हुँदै थियो, त्यतिबेला यस्तो लाग्थ्यो कि दक्षिण भारतीय सिनेमाले बक्स अफिसमा आँधीबेहरी ल्याउनेछ । रिलिज हुनुभन्दा पहिले नै फ्यान उत्साहित थिए ।

फिल्मले अहिलेसम्मकै विस्फोटक ओपनिङ गर्ने कुरालाई लिएर फ्यान निश्चिन्तजस्तै थिए । यद्यपि, यी आशा सबै निराशामा परिणत भए । चौथो दिनसम्ममा, फिल्मको कमाई यसको ठूलो बजेटको तुलनामा नगण्य देखिन्छ ।

हिन्दी भाषामा त यो धराशायी नै बन्यो । पहिलो सप्ताहन्त फिल्मको कूल कमाइ नै १३ करोड भारु नेटमा समेटियो । लाइफटाइम कलेक्सन २५ करोड भारुमा समेटिने प्रक्षेपण छ । विश्वब्यापी लाइफटाइम कलेक्सन २५० करोडभित्र समेटिने अनुमान छ ।

प्रभास स्टारर यो फिल्मको बजेट ४०० देखि ५०० करोड भारुसम्म रहेको जनाइएको छ । निकै आशा राखिएको फिल्मले खराब ब्यापार गरेपनि दर्शकबाट समेत यो ट्रोलको शिकार हुन थालेको छ ।

स्याकनिल्कका अनुसार फिल्मले विश्वब्यापी १०० करोड भारुको ओपनिङ गरेको थियो । सोमबार अर्थात चौंथो दिन फिल्मले ६.६ करोड भारुको ब्यापार गर्‍यो । फिल्मले भारतीय बक्सअफिसमा अहिलेसम्म ११४.६ करोड भारुको कमाइ गरेको छ ।

यो फिल्मलाई प्रभासका ती फिल्मसँग तुलना गरिँदैछ जसले धेरै विवाद सिर्जना गरे अनि बक्स अफिसमा निराश तुल्याए । सन् २०२२ को फिल्म “राधे श्याम“ पनि त्यस्तै मध्ये एक थियो । यसले चौंथो दिनमा केवल ४.९ करोड भारु कमायो । जबकि हिन्दीमा, यसले लगभग १६.५ करोड भारु कमायो । जुन “द राजा साब“ भन्दा कम हो ।

प्रभासको फ्लप फिल्मको सूचीमा समावेश ‘आदिपुरुष’ सँग तुलना गर्ने हो भने, यो फिल्मले चौथो दिन १६ करोड भारु कमाएको थियो र चार दिनमा हिन्दीमा १२०.७५ करोड भारु कमाएको थियो ।

“द राजा साब’ को कथाको कुरा गर्दा, यो फिल्म प्रभासले निर्वाह गरेको चरित्र राजु अर्थात् राजा साबको वरिपरि घुम्छ । यो न त राजाको कथा हो, न युद्धको फिल्म हो, न जासूसी कथा हो, न त डाँकुको कथा हो ।

नामभन्दा टाढा, यो हरर कमेडी राजा साबकी हजुरआमा, गंगा माँ (जरिना वहाब) को कथा हो, जोसँग उनी गाउँमा बस्छन् । राजुले याद गर्छ कि उनकी हजुरआमाले प्रायः आफ्नो हजुरबुबा कनकराजु (संजय दत्त) लाई सम्झन्छिन्, जो चोर खोज्दा हराएका थिए ।

एकदिन राजुलाई थाहा हुन्छ कि उसको हजुरबुबा हैदराबादमा हुनुहुन्छ तर जब ऊ त्यहाँ पुग्छ उसले आफ्नो भयानक र स्तब्ध पार्ने वास्तविकताको सामना गर्छ । राजुले थाहा पाउँछ कि उसकी हजुरआमा देवनगर राज्यकी राजकुमारी हुन् ।

आफ्नी हजुरआमा र हजुरबुबा वरपरका रहस्य समाधान गर्न, ऊ जंगलको गहिरोमा अवस्थित आफ्नो हजुरबुबाको प्रेतवाधित हवेलीमा यात्रा गर्छ । त्यहाँ उसले आफ्नो हजुरबुबालाई भेट्छ, जो भूत बनिसकेका छन् । यो कथाले दर्शकलाई पक्कै पनि अचम्मित पार्नेछ ।

भारतीय एजेन्सीको सहयोगमा ।

द राजा साब प्रभास
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित