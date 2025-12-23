स्टारडमको बाबजुद प्रभासको ‘द राजा साब’ बक्सअफिसमा धराशायी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रभास अभिनित फिल्म ‘द राजा साब’ पहिलो सप्ताहन्तमा १३ करोड भारु कमाएर बक्स अफिसमा अपेक्षित सफल हुन सकेको छैन।
- फिल्मको विश्वव्यापी लाइफटाइम कलेक्सन २५० करोड भारु भित्र रहने अनुमान गरिएको छ।
- कथामा राजु नामक पात्रले आफ्नो हजुरआमा र हजुरबुबासँग सम्बन्धित रहस्यहरू पत्ता लगाउन जंगलको प्रेतवाधित हवेलीमा यात्रा गर्छ।
मुम्बई । जब प्रभास अभिनित फिल्म ‘द राजा साब’ रिलिज हुँदै थियो, त्यतिबेला यस्तो लाग्थ्यो कि दक्षिण भारतीय सिनेमाले बक्स अफिसमा आँधीबेहरी ल्याउनेछ । रिलिज हुनुभन्दा पहिले नै फ्यान उत्साहित थिए ।
फिल्मले अहिलेसम्मकै विस्फोटक ओपनिङ गर्ने कुरालाई लिएर फ्यान निश्चिन्तजस्तै थिए । यद्यपि, यी आशा सबै निराशामा परिणत भए । चौथो दिनसम्ममा, फिल्मको कमाई यसको ठूलो बजेटको तुलनामा नगण्य देखिन्छ ।
हिन्दी भाषामा त यो धराशायी नै बन्यो । पहिलो सप्ताहन्त फिल्मको कूल कमाइ नै १३ करोड भारु नेटमा समेटियो । लाइफटाइम कलेक्सन २५ करोड भारुमा समेटिने प्रक्षेपण छ । विश्वब्यापी लाइफटाइम कलेक्सन २५० करोडभित्र समेटिने अनुमान छ ।
प्रभास स्टारर यो फिल्मको बजेट ४०० देखि ५०० करोड भारुसम्म रहेको जनाइएको छ । निकै आशा राखिएको फिल्मले खराब ब्यापार गरेपनि दर्शकबाट समेत यो ट्रोलको शिकार हुन थालेको छ ।
स्याकनिल्कका अनुसार फिल्मले विश्वब्यापी १०० करोड भारुको ओपनिङ गरेको थियो । सोमबार अर्थात चौंथो दिन फिल्मले ६.६ करोड भारुको ब्यापार गर्यो । फिल्मले भारतीय बक्सअफिसमा अहिलेसम्म ११४.६ करोड भारुको कमाइ गरेको छ ।
यो फिल्मलाई प्रभासका ती फिल्मसँग तुलना गरिँदैछ जसले धेरै विवाद सिर्जना गरे अनि बक्स अफिसमा निराश तुल्याए । सन् २०२२ को फिल्म “राधे श्याम“ पनि त्यस्तै मध्ये एक थियो । यसले चौंथो दिनमा केवल ४.९ करोड भारु कमायो । जबकि हिन्दीमा, यसले लगभग १६.५ करोड भारु कमायो । जुन “द राजा साब“ भन्दा कम हो ।
प्रभासको फ्लप फिल्मको सूचीमा समावेश ‘आदिपुरुष’ सँग तुलना गर्ने हो भने, यो फिल्मले चौथो दिन १६ करोड भारु कमाएको थियो र चार दिनमा हिन्दीमा १२०.७५ करोड भारु कमाएको थियो ।
“द राजा साब’ को कथाको कुरा गर्दा, यो फिल्म प्रभासले निर्वाह गरेको चरित्र राजु अर्थात् राजा साबको वरिपरि घुम्छ । यो न त राजाको कथा हो, न युद्धको फिल्म हो, न जासूसी कथा हो, न त डाँकुको कथा हो ।
नामभन्दा टाढा, यो हरर कमेडी राजा साबकी हजुरआमा, गंगा माँ (जरिना वहाब) को कथा हो, जोसँग उनी गाउँमा बस्छन् । राजुले याद गर्छ कि उनकी हजुरआमाले प्रायः आफ्नो हजुरबुबा कनकराजु (संजय दत्त) लाई सम्झन्छिन्, जो चोर खोज्दा हराएका थिए ।
एकदिन राजुलाई थाहा हुन्छ कि उसको हजुरबुबा हैदराबादमा हुनुहुन्छ तर जब ऊ त्यहाँ पुग्छ उसले आफ्नो भयानक र स्तब्ध पार्ने वास्तविकताको सामना गर्छ । राजुले थाहा पाउँछ कि उसकी हजुरआमा देवनगर राज्यकी राजकुमारी हुन् ।
आफ्नी हजुरआमा र हजुरबुबा वरपरका रहस्य समाधान गर्न, ऊ जंगलको गहिरोमा अवस्थित आफ्नो हजुरबुबाको प्रेतवाधित हवेलीमा यात्रा गर्छ । त्यहाँ उसले आफ्नो हजुरबुबालाई भेट्छ, जो भूत बनिसकेका छन् । यो कथाले दर्शकलाई पक्कै पनि अचम्मित पार्नेछ ।
भारतीय एजेन्सीको सहयोगमा ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4