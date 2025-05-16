+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हलमा लागे ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ र प्रभास स्टारर ‘द राजा साब’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १२:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा शुक्रबारदेखि दुई फिल्म हलमा रिलिज भएका छन्, जसमा उज्वल थापाबारे वृत्तचित्र 'दिमाग घोच्ने मान्छे' र भारतीय फिल्म 'द राजा साब' समावेश छन्।
  • 'दिमाग घोच्ने मान्छे' डकुमेन्ट्री जनरामा बनेको ११० मिनेट लामो फिल्म हो र विवेकशिल साझा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष उज्वल थापाको जीवन संघर्षलाई चित्रण गर्छ।
  • भारतीय फिल्म 'द राजा साब' १८९ मिनेट लामो पीजी सर्टिफिकेट प्राप्त फिल्म हो र मुरथी दसारीले निर्देशन गरेका छन्।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि दुई फिल्म हलमा रिलिज भएका छन् । नेपालको वैकल्पिक राजनीतिका अगुवा स्वर्गीय उज्वल थापाबारेको वृत्तचित्र ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ र प्रभास स्टारर भारतीय फिल्म ‘द राजा साब’ हलमा लागेका हुन् ।

डकुमेन्ट्री जनरामा बनेको ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ को रनटाइम ११० मिनेट र सर्टिफिकेट युनिभर्सल छ । विवेकशिल साझा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका थापाको जीवन संघर्ष र वैकल्पिक राजनीतिलाई अघि बढाउन उनले खेलेको भूमिकालाई उक्त डकुमेन्ट्रीमा चित्रण गरिएको छ ।

कथानक फिल्म मात्र हलमा चल्ने आमप्रवृत्तिमाझ धेरैपछि वृत्तचित्र हलमा प्रदर्शन भैरहेको छ । तपाईंलाई डकुमेन्ट्रीमा रुचि छ भने ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ दर्शनीय हुनसक्छ । सुदीप भाजु निर्देशित यो फिल्मलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले हालैको प्रिमियर समारोहमा हेरिसकेका छन् ।

प्रभास र संजय दत्त स्टारर भारतको हरर, कमेडी रोमान्स जनराको फिल्म ‘द राजा साब’ पनि शुक्रबारदेखि रिलिज भएको छ । मुरथी दसारी निर्देशित फिल्मले एक राजाको कथा पेश गर्छ । पीजी सर्टिफिकेट पाएको यो फिल्मको रनटाइम १८९ मिनेट छ ।

अहिले नेपालका हलमा ‘एक्लो’, झरीपछिको इन्द्रेणी, धुरन्धर, हाउसमेड, परान, अवतार ३ लगायतका फिल्म प्रदर्शन भैरहेका छन् ।

द राजा साब दिमाग घोच्ने मान्छे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विशेष महाधिवेशन सफल पारौं, उग्र भएर नतिजा आउँदैन : कांग्रेस नेता राणा

विशेष महाधिवेशन सफल पारौं, उग्र भएर नतिजा आउँदैन : कांग्रेस नेता राणा
राजनीतिमा परिणाम स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन : सिटौला

राजनीतिमा परिणाम स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन : सिटौला
‘गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड’ प्रेजेन्टरमा प्रियंका पनि, नेपालबाट कति बजे शो हेर्न सकिन्छ ?

‘गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड’ प्रेजेन्टरमा प्रियंका पनि, नेपालबाट कति बजे शो हेर्न सकिन्छ ?
क्लबलाई ‘सर्कस’ बनाइएको भन्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडका समर्थकले प्रदर्शन गर्ने

क्लबलाई ‘सर्कस’ बनाइएको भन्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडका समर्थकले प्रदर्शन गर्ने
इलाम–१ मा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाले बनायो ज्वालालाई उम्मेदवार

इलाम–१ मा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाले बनायो ज्वालालाई उम्मेदवार
स्वास्थ्य करसम्बन्धी सबै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य करसम्बन्धी सबै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित