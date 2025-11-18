+
दिपल ई०७ ‘ट्रान्स्फर्मर एक्स’ सार्वजनिक गर्दै एमएडब्लू वृद्धि

अब ट्रान्स्फर्मर एक्स यसै नवप्रवर्तनलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउँदै लक्जरी, स्मार्ट कम्फर्ट र क्षमताको नयाँ स्तर स्थापित गर्न तयार छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १९:०६

२५ पुस, काठमाडौं । गत वर्ष विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्स्फर्मर एसयूभी’ दिपल ई०७ लाई नेपाली अटोबजारमा सार्वजनिक गरेर नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको एमएडब्लू वृद्धिले यसको नयाँ संस्करण ‘ट्रान्स्फर्मर एक्स’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

ई०७ ले एउटा बटन थिच्नेबित्तिकै प्रिमियम एसयूभीबाट पिकअपमा रूपान्तरण हुने अद्भुत क्षमता मार्फत एसयूभीको परिभाषा नै बदलिदिएको थियो ।

अब ट्रान्स्फर्मर एक्स यसै नवप्रवर्तनलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउँदै लक्जरी, स्मार्ट कम्फर्ट र क्षमताको नयाँ स्तर स्थापित गर्न तयार छ ।

नयाँ ई०७ मा ‘एडभान्स्ड एयर सस्पेन्सन सिस्टम’ छ जसले म्याजिक कार्पेटको अनुभव दिलाउँछ । यस अत्याधुनिक प्रविधिमा अन्टिनियस ड्याम्पिंग कन्ट्रोल (सीडीएस), अधिकतम २ सय २३ मिलिमिटरसम्म समायोजन गर्न सकिने ग्राउन्ड क्लियरेन्स साथै सहज राजमार्ग र कठिन भूभाग दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै ड्राइभिङ मोड उपलब्ध छन्, जसले नेपालका विविध सडक अवस्थामा उत्कृष्ट यात्रा कम्फर्ट र स्थिर ह्यान्डलिङ सुनिश्चित गर्छ ।

यसमा चार यात्रुका लागि मसाज, हिटेड, भेन्टिलेटेड र वेलकमिङ सिट छ जसले हरेक यात्रालाई फर्स्ट क्लास अनुभवमा परिणत गर्छ । प्रिमियम नाप्पा लेदर सिट, मेमोरी सहित १४ वे पावर एडजस्टेबल फ्रन्ट सिट र लामो यात्राका लागि विशेष जिरो ग्राभिटी रिल्याक्सेसन मोडले लक्जरी अनुभवलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने छ ।

पछाडिका यात्रुले पनि अझ बढी नियन्त्रण र सुविधा अनुभव गर्न सक्नेछन् । पछाडिको सिटबाटै ट्रंक र रियर डोम सञ्चालन, सिट हिटिङ र भेन्टिलेसनको स्वतन्त्र नियन्त्रण, सनसेड र एयर कन्डिसनिङ एडजस्टमेन्ट साथै छुट्टै रियर सिट फोल्डिंग कन्ट्रोल सिस्टम उपलब्ध हुनेछ जसले पछाडिको क्याबिनलाई नै लक्जरी कमान्ड जोनमा रूपान्तरण गर्छ ।

यी सबै सुविधाले नयाँ दिपल ई०७ ट्रान्स्फर्मर एक्सलाई अहिलेसम्मकै उन्नत संस्करणका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमएडब्लू वृद्धि ट्रान्स्फर्मर एक्स ट्रान्स्फर्मर एसयूभी दिपल ई०७
