+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘टिक्मोमार्फत आईएमई गरौं, उपहार जितौं’ योजना सार्वजनिक

२१ पुसदेखि १७ चैतसम्म सञ्चालन हुने यो अभियान अन्तर्गत साउदी अरबमा रहेका नेपालीले टिक्मो एप प्रयोग गरी आईएमई मार्फत पैसा पठाउँदा विभिन्न उपहार जित्ने अवसर पाउनेछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईएमईले साउदी अरबमा रहेका नेपालीका लागि टिक्मो एपमार्फत पैसा पठाउँदा उपहार जित्ने 'टिक्मोमार्फत आईएमई गरौं, उपहार जितौं' योजना सार्वजनिक गरेको छ।
  • यो योजना २१ पुसदेखि १७ चैतसम्म सञ्चालन हुनेछ र मेगा पुरस्कारमा एक विजेताले बीवाईडी एट्टो १ ईभी प्राप्त गर्नेछन्।
  • मासिक दुई जनाले याडिया ओविन इलेक्ट्रिक स्कुटर र साप्ताहिक १२ जनाले आइफोन १७ जित्ने अवसर पाउनेछन् भने विजेता पारदर्शी डिजिटल लक्की ड्रमार्फत छनोट गरिनेछ।

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनी आईएमईले ‘टिक्मोमार्फत आईएमई गरौं, उपहार जितौं’ योजना  सार्वजनिक गरेको छ ।

२१ पुसदेखि १७ चैतसम्म सञ्चालन हुने यो अभियान अन्तर्गत साउदी अरबमा रहेका नेपालीले टिक्मो एप प्रयोग गरी आईएमई मार्फत पैसा पठाउँदा विभिन्न उपहार जित्ने अवसर पाउनेछन् ।

टिक्मो एपमार्फत साउदीबाट आईएमई गरी नेपाल पैसा पठाउँदा मेगा पुरस्कार अन्तर्गत एक विजेताले बीवाईडी एट्टो १ ईभी प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने मासिक दुई जनाले याडिया ओविन इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै साप्ताहिक विजेता अन्तर्गत १२ जनाले आइफोन १७ जित्न सक्नेछन् । टिक्मोको यो उत्सवमा सामेल भएर कुल १५ जना लाभान्वित हुनेछन् भने विजेता पारदर्शी डिजिटल लक्की ड्रमार्फत छनोट गरिने आईएमईले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदीमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सुरक्षित नेपालमा रहेका आफन्तका हातमा पठाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय मुद्रा भुक्तानीमा डिजिटल प्रविधि अझै नजिकिँदै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर स्वदेशमा वैदेशिक मुद्रा, प्रविधि र सिप भित्र्याउने मात्रै नभई अवसर सदुपयोग गर्दै विदेशबाट स्वदेशमा पैसा पठाउँदा उपहार जित्ने मौका पनि आईएमईले प्रदान गरेको छ ।

आईएमई टिक्मो साउदी अरब
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित