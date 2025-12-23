+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मुग्लिन-आँबुखैरेनी खण्डमा मर्स्याङ्दी पारि समानान्तर सडक निर्माण तयारी

मुग्लिन-आँबुखैरेनी खण्ड अन्तर्गत कुल ९.३८४ किलोमिटर सडकको काम भने अब सुरु गर्ने तयारी छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १८:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडक खण्डमा मर्स्याङ्‍दी नदी पारि ४.४५६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिँदैछ।
  • मन्त्रिपरिषद्ले सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबाँया १५/१५ मिटर गरी जम्मा ३० मिटर सडक सीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ।
  • यो आयोजनाले गोरखा जिल्लाको सहिद लखन गाउँपालिकालाई छुनेछ र कुल लागत ३ अर्ब ९७ करोड ४७ लाख २१ हजार बराबर छ।

२९ पुस, काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडक खण्डमा मर्स्याङ्‍दी नदी पारि नयाँ सडक निर्माण गरिँदैछ ।

मुग्लिन-पोखरा सडकखण्ड अन्तर्गत आँबुखैरेनी-पोखरा खण्डमा निर्माणको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ । मुग्लिन-आँबुखैरेनी खण्ड अन्तर्गत कुल ९.३८४ किलोमिटर सडकको काम भने अब सुरु गर्ने तयारी छ ।

यस खण्डमा मर्स्याङ्‍दी नदी पारिपट्टि गोरखा जिल्लामा कुल ४.४५६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्न लागिएको छ ।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडकको रेखांकन गरी सडक सीमा तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनीसम्म हालको राजमार्गको समानान्तर मुग्लिन बजारको पारिपट्टि त्रिशूली किनार (गोरखातर्फ) मर्स्याङ्दी नदीको बाँया किनार हुँदै मर्स्याङ्दी विद्युत् गृहको पारिपट्टिसम्म थप सडकको रेखांकन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबाँया १५/१५ मिटर गरी जम्मा ३० मिटर सडक सीमा तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

यससँगै यस सडक खण्डमा नयाँ सडक बनाउन बाटो खुलेको सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस खण्डमा समेत एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सडक निर्माण तथा विस्तारको काम हुनेछ । यो आयोजना सुरुवात मुग्लिनस्थित नारायणगढ चोकमा पर्छ । यहाँबाट सुरु भई तनहुँ आँबुखैरेनीमा पुगेर सम्पन्न हुन्छ ।

आयोजनाका अनुसार अहिले चालु अवस्थामा रहेको मुग्लिन–आँबुखैरेनी सडकलाई स्तरोन्नति गरी एक लेन (एकतर्फी) बनाइने छ । मर्स्याङ्‍दी पारि भने दुई लेन एकतर्फी बाटो बनाइने भएको छ ।

त्रिशूली र मर्स्याङ्‍दी नदी गरी दुई स्थानमा बन्ने पुलले यो आयोजनालाई जोड्ने छ । यो आयोजनाले गोरखा जिल्लाको सहिद लखन गाउँपालिकालाई छुने छ । आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब ९७ करोड ४७ लाख २१ हजार बराबर छ ।

पृथ्वी राजमार्गमा रहेको मर्स्याङ्‍दी जलविद्युत् आयोजनाको कम्पोनेन्टका कारण साविकको सडकमा विस्तार गर्न असम्भव भएसँगै यो आयोजनाका लागि मर्स्याङ्‍दी पारि नयाँ लेन बनाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

साविकको सडकमा अस्तव्यस्त भिरालो जमिन रहेको तर गोरखातर्फको भागमा सडक बनाउँदा जलविद्युत् आयोजनाका कुनै पनि भागमा क्षति पुर्‍याउन नपर्ने भन्दै नयाँ सडक बनाउन लागिएको आयोजनाको भनाइ छ ।

यसले गोरखातर्फको ग्रामीण बस्तीलाई सहरमा परिणत गर्ने र त्यसले यातायात सुविधा, स्थानीय बजार–पसल र लघु उद्यममा सहयोग पुग्ने आयोजनाको भनाइ छ ।

मुग्लिनमा त्रिशूली नदीमाथि एउटा १ सय २० मिटर लामो पुल र मर्स्याङ्‍दी नदीमाथि बन्ने १ सय २५ मिटर लामो पुलले साविकको मुग्लिङबाट आँबुखैरेनी सडक जोड्ने छ ।

१३.३६ हेक्टर जमिन प्रयोग हुने, ३.८४ हेक्टर जमिन निजी

यो आयोजनाले कुल १३.३६ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्ने भएको छ । जसमध्ये ९.५२ सरकारी वन क्षेत्र र ३.८४ हेक्टर निजी जमिन पर्छ । सडक निर्माणका दौरान १ सय ५३ बिजुली र टेलिफोनका पोल तथा ५ वटा ट्रान्स्फर्मरमा बाधा पुग्ने भएको छ ।

यसबीच २ सय २७ निजी र ११ सामुदायिक संरचना अधिग्रहण गर्नुपर्ने समेत आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनका लागि कुल २ हजार रुख काट्नुपर्ने र ४ वटा मन्दिर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नयाँ सडक निर्माण मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडक खण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

देउवाले भने- रातिसम्म मिलाउँछौं, अन्यथा निर्णयमा किन जाने ?

देउवाले भने- रातिसम्म मिलाउँछौं, अन्यथा निर्णयमा किन जाने ?
विशेष महाधिवेशन निर्णायक मोडमा, कांग्रेस विभाजनको संघारमा

विशेष महाधिवेशन निर्णायक मोडमा, कांग्रेस विभाजनको संघारमा
इरानमा रहेका नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह

इरानमा रहेका नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह
बन्दोबस्त मिलाएरै निर्वाचन आयोग जान्छौं : विश्वप्रकाश शर्मा

बन्दोबस्त मिलाएरै निर्वाचन आयोग जान्छौं : विश्वप्रकाश शर्मा
सम्पत्ति शुद्धीकरण शंकास्पद कारोबार बढ्यो ३० प्रतिशत

सम्पत्ति शुद्धीकरण शंकास्पद कारोबार बढ्यो ३० प्रतिशत
भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो कांग्रेस बैठक

भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो कांग्रेस बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित