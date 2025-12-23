+
नेपाल सद्भावना, जनअधिकार र आजपाबीच एकीकरण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १५:१४

  • नेपाल सद्भावना पार्टी, जनअधिकार पार्टी नेपाल र आम जनता पार्टी (आजपा) बीच एकीकरण भएको छ।
  • एकीकरणपछि पार्टीको नाम आजपा नै राखिएको छ र चुनाव चिह्न मोबाइल छाप नै कायम गरिएको छ।
  • आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले एकीकरण गर्नेहरूलाई स्वागत गर्दै उज्जवल राजनीतिक भविष्यका लागि शुभकामना दिएका छन्।

३० पुस, काठमाडौं । नेपाल सद्भावना पार्टी, जनअधिकार पार्टी नेपाल र आम जनता पार्टी (आजपा) बीच एकीकरण भएको छ ।

आजपाको अध्यक्षमा प्रभु साह छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीको नेतृत्व रामकुमार महतो र जन अधिकार पार्टी नेपालको नेतृत्व इमदाद गद्दीले गर्दै आएका थिए ।

एकीकरणपछि पार्टीको नाम आजपा नै राखिएको छ । चुनाव चिह्न मोबाइल छाप नै राखिएको छ । यसअघि आजपाको चुनाव चिह्न यही थियो ।

आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले दुवै पार्टीसँग एकीकरण गर्दै पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरू स्वागत गर्दै उज्वल राजनीतिक भविष्यका लागि शुभकामना दिए ।

आजपा प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहका अनुसार पार्टी एकतासंगै नेपाल सद्भावना पार्टी र जन अधिकार पार्टीको सिंगो कमिटी आजपामा समाहित भएको छ । यसअघि आजपाले जनादेश पार्टी, लघुवित पीडित संघर्ष समिति, सहकारी पीडितका लागि संघर्ष गर्दै आएको समिति लगायतसंग एकता र चुनावी गठबन्धन गरेको छ ।

आम जनता पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी प्रभु साह रामकुमार महतो
