माघे सङ्क्रान्ति : कालिमाटीमा २२ लाख किलो कन्दमूल भित्रियो, स्वदेशी उत्पादनकै वर्चस्व

‘पुसको अन्तिम रात पकाउने र माघको पहिलो बिहान खाने’  सांस्कृतिक परम्परा अनुसार यतिबेला प्रत्येक घरका भान्सामा यी कन्दमूल उसिनिन्छन् ।

ऋतु काफ्ले ऋतु काफ्ले
२०८२ माघ १ गते ८:००

  • माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा कालीमाटी बजारमा पुस महिनामा २२ लाख ६ हजार ७ सय १४ किलो कन्दमूल आपूर्ति भएको छ।
  • तरुलमा नेपाल ९२ प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको छ भने सखरखण्डमा भारतीय आयातको हिस्सा केही बढी छ।
  • माघे सङ्क्रान्तिमा कन्दमूलको माग उच्च भएकाले बजारमा मूल्य स्थिर र आपूर्ति पर्याप्त रहेको छ।

१ माघ, काठमाडौं । नेपाली मौलिकता बोकेको माघे सङ्क्रान्ति भन्ने बित्तिकै मानसपटलमा तरुल, सखरखण्ड र पिँडालुजस्ता कन्दमूलको स्वाद झल्किन्छ ।

'पुसको अन्तिम रात पकाउने र माघको पहिलो बिहान खाने'  सांस्कृतिक परम्परा अनुसार यतिबेला प्रत्येक घरका भान्सामा यी कन्दमूल उसिनिन्छन् ।

घिउ-चाकु, तिलको लड्डु र सेलरोटीको स्वादसँगै सपरिवार बसेर खाइने यी परिकारले यो चाडलाई थप उल्लासमय बनाउँछन् । विशेषगरी मगर र थारु समुदायले यसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा धुमधामसँग मनाउने गरेका छन् ।

माघे सङ्क्रान्तिकै लागि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा कन्दमूलको व्यापारले नयाँ उचाइ लिएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले यस वर्ष कन्दमूल आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाएको छ ।

समिति तथ्यांक अनुसार यस वर्ष पुसमा मात्रै कालीमाटी बजारमा २२ लाख ६ हजार ७ सय १४ किलो (करिब २ हजार २ सय ६ टन) कन्दमूल भित्रिएको छ ।

कालीमाटी तरकारी बजार

यो परिमाण गएको वर्ष २०८१ को तुलनामा निकै उत्साहजनक हो । गत वर्ष सोही अवधिमा १५ लाख ७० हजार ५५ किलो कन्दमूल भित्रिएको थियो ।

यस वर्ष सबैभन्दा बढी तरुलको हिस्सा रहेको छ, जसको आपूर्ति १३ लाख ६१ हजार ७ सय ६९ किलो पुगेको छ । यस्तै सखरखण्ड ५ लाख ९८ हजार १ सय ४७ किलो र पिँडालु २ लाख ४६ हजार ७ सय ९८ किलो बजार आएको छ ।

वनतरुल सबैभन्दा महँगो

बजारमा पाइने कन्दमूलको विविधता र मूल्यले पनि यतिबेला उपभोक्ताको ध्यान खिचेको छ । आपूर्ति बढे पनि ‘वनतरुल’ को माग र मूल्य दुवै उच्च देखिएका छन् । समितिको ३० पुसको मूल्य विवरण अनुसार वन तरुलको थोक मूल्य प्रतिकिलो २ सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

त्यस्तै औषधीय गुण मानिने स्कुसको जरा प्रतिकिलो १ सय ८० देखि २ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ भने पाताले तरुलको मूल्य ९० देखि १ सय २० रुपैयाँको बीचमा छ ।

अन्य प्रजातिमा आकाशे तरुल ८० देखि १ सय रुपैयाँ, हात्ती पाइला ७० देखि ८० रुपैयाँ र सिमल तरुल ६० देखि ७० रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध छन् ।

सामान्य घर तरुल र सखरखण्ड भने उपभोक्ताका लागि केही सुलभ बनेका छन्, जसको मूल्य प्रतिकिलो ४० देखि ७० रुपैयाँ हाराहारी छ । यो मूल्य होलसेल भए पनि खुद्रामा भने उपभोक्ताले अलि बढी महँगो तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं बुद्धनगरस्थित तरकारी व्यवसायी राज तामाङले स्वदेशी तरुलकै माग बढी रहेको बताए । ‘नेपाली तरुलको स्वाद मिठो हुने हुँदा महँगो पर्न गए पनि माग उच्च छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको रोजाइमा वनतरुल र सिमल तरुल रहेको छ, सखरखण्ड र तरुल पनि राम्रै बिक्री भइरहेको छ ।’

उनले प्रजाति अनुसार प्रतिकिलो १ सय २० देखि ४ सय रुपैयाँसम्म बेचिरहेको बताए ।

तरुलमा नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ तरुलमा नेपाल झन्डै आत्मनिर्भर रहेको बताउँछन् ।

‘बजारमा भित्रिएको कुल तरुलमध्ये करिब ९२ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन नै हो,’ उनले भने, ‘बाँकी ८ प्रतिशत मात्रै भारतीय बजारबाट आएको देखिन्छ ।’

तरुल र पिँडालुमा नेपाल निकै बलियो देखिए पनि सखरखण्डको हकमा भने भारतीय आयातको हिस्सा केही बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक उत्पादनको कुरा गर्दा सर्लाही जिल्लाले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । सर्लाहीबाट मात्रै ६ लाख ७७ हजार ३ सय ३१ किलो कन्दमूल काठमाडौं आएको छ, जुन कुल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा हो । कुल तरुलको मात्रै हिसाब गर्दा पनि करिब ५० प्रतिशत आपूर्ति सर्लाहीबाट भएको छ ।

सर्लाहीसँगै धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रे, सुनसरी, मोरङ र दोलखाजस्ता जिल्लाबाट पनि उल्लेख्य परिमाणमा तरुल भित्रिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेको केही हिस्सा भने भारतबाट आयात गरिएको छ, जहाँबाट मुख्यत: सखरखण्ड र केही परिमाणमा तरुल गरी ४ लाख ७४ हजार ७ सय किलो आएको छ ।

व्यापारिक माहोल

पुस अन्तिम साता भएकाले अहिले कालिमाटीमा उपभोक्ता र खुद्रा व्यापारीहरूको भिड लागेको छ । ‘यो सिजन कन्दमूलको मुख्य व्यापार हुने समय हो,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘आपूर्ति पर्याप्त भएकाले मूल्यमा पनि ठूलो उतारचढाव आएको छैन, जसले गर्दा उपभोक्तालाई केही राहत मिलेको छ ।’

मूल्य फरक–फरक हुने र ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने भएकाले ठ्याक्कै कति रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार भयो भनेर भन्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

माघे सङ्क्रान्तिका दिन कन्दमूल खाने धार्मिक एवं स्वास्थ्यगत महत्त्व छ । चिसो मौसममा शरीरलाई ऊर्जा र न्यानो दिने भएकाले पनि यतिबेला तरुल, पिँडालु र सखरखण्डको माग वर्षभरिकै उच्च हुने गर्दछ ।

आपूर्तिमा भएको वृद्धिसँगै बजारमा देखिएको यो चहलपहलले किसान र व्यापारी दुवैमा उत्साह थपेको छ । उपत्यकाका मुख्य बजारदेखि चोक–चोकमा रहेका साना पसलमा समेत यतिबेला तरुलका विभिन्न प्रजाति सजाएर राखिएको देख्न सकिन्छ, जसले माघे संक्रान्तिको मौलिक र सांस्कृतिक सुगन्ध छरिरहेको छ ।

यस्तो छ आयात तथ्यांक

भन्सार विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालमा तरुल र सखरखण्ड आयातमा निकै उतारचढाव आएको देखिन्छ ।

तरुलको वैदेशिक खरिद प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको ३३ हजार किलो आयात भई यो उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । यस्तै सोही वर्ष १ करोड ९९ लाख २६ हजार रुपैयाँको ११ लाख ४९ हजार ८ सय ९३ किलो सखरखण्ड आयात भएको थियो ।

त्यसपछिका वर्षहरूमा आयातमा निकै गिरावट आयो, जहाँ २०७८/७९ मा ४५ हजारको २४ हजार किलोमा खुम्चिएको तरुल आयात २०७९/८० मा त पूर्णत: शून्यमा झरेको देखिन्छ ।

यस्तै २०७८/७९ मा २ करोड ५८ लाख ४२ हजार रुपैयाँको १० लाख २३ हजार ६ सय ४३ किलो सखरखण्ड आयात भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२०७९/८० मा भने तरुल आयात नहुँदा सखरखण्ड मात्रै २ करोड ९३ लाख ८० हजार रुपैयाँको १२ लाख ३७ हजार ८ सय ३३ किलो आयात भएको थियो ।

आव २०८०/८१ मा भने ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँको १० लाख ३ सय ४० किलो तरुल भित्रिएको थियो । सोही वर्ष ४ करोड २० लाख ९८ हजारको १२ लाख ३१ हजार ७ सय ७७ किलो सखरखण्ड आयात भएको थियो ।

गत आव २०८१/८२ मा २३ लाख २७ हजार रुपैयाँको ५३ हजार ६ सय १० किलो तरुल आयात हुँदा ४ करोड ५० लाख ७६ हजारको ११ लाख ६८ हजार ८ सय ८६ किलो सखरखण्ड आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी चालु आव पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्म २ लाख ८१ हजार रुपैयाँको ६ हजार ६ सय ७० किलो तरुल आयात भएको छ भने २ करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँको ६ लाख ३६ हजार ९ सय १५ किलो सखरखण्ड आयात भएको छ ।

कन्दमूल तरुल पिँडालु माघे सङ्क्रान्ति सखरखण्ड स्वदेशी उत्पादन
ऋतु काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरकाे बिजनेस ब्युराे संवाददाता हुन् ।

प्रतिक्रिया
माघे सङ्क्रान्तिमा देवघाट जान निःशुल्क बस सेवा

माघे सङ्क्रान्तिमा देवघाट जान निःशुल्क बस सेवा
युगान्डामा ८१ वर्षीय मुसेभेनी सातौँ कार्यकाल दोहोर्‍याउँदै, चुनावको मुखमा इन्टरनेट बन्द

युगान्डामा ८१ वर्षीय मुसेभेनी सातौँ कार्यकाल दोहोर्‍याउँदै, चुनावको मुखमा इन्टरनेट बन्द
माघी पर्वले जातीय सद्‍भाव कायम गर्न मद्दत गर्छ : राष्ट्रपति

माघी पर्वले जातीय सद्‍भाव कायम गर्न मद्दत गर्छ : राष्ट्रपति
थाकेको कांग्रेसमा गगनको गियर चेन्ज

थाकेको कांग्रेसमा गगनको गियर चेन्ज
अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशलाई आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने

अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशलाई आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने
आज मकर (माघे) सङ्क्रान्ति पर्व मनाइँदै

आज मकर (माघे) सङ्क्रान्ति पर्व मनाइँदै

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

