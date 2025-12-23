कालीगण्डकीमा ९२ वर्षीय वृद्धको शव फेला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका–२ तालखोलास्थित कालीगण्डकी नदीमा ९२ वर्षीय छविलाल गेरैको शव फेला परेको छ।
- पुस २७ गते हराएका छविलाल गेरैको शव स्थानीयले देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
- शवको सनाखत मृतकका जेठा छोरा कृष्णप्रसाद गेरैले गरेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
१ माघ, गुल्मी । गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका–२ तालखोलास्थित कालीगण्डकी नदीमा एक वृद्ध शव फेला परेको छ ।
शव अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका स्थायी घर भई हाल रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–३ गोलपार्कमा बस्दै आएका ९२ वर्षीय छविलाल गेरैको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
स्थानीयले शव देखर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । पुस २७ गते छविलाल गेरै हराएको भन्दै आफन्तले इलाका प्रहरी कार्यालय रिडीमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।
घटनाको दिन दिउँसो करिब ३ बजेको समयमा मृतकका जेठा छोरा कृष्णप्रसाद गेरैले शवको सनाखत गरेका हुन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
