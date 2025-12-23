घण्टीघरमा यस्तो छ बालेनको कार्यकक्ष

Photo Credit : Abinash Acharya
News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह ४ माघमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका छन्।
- बालेन शाहले रास्वपासँग एकता गरेको २१ दिनपछि औपचारिक रूपमा कार्यालय पुगेका हुन्।
- वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा बालेनको कार्यकक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह आज पार्टी कार्यालय पुगेका छन् ।
रास्वपासँग एकता गरेको २१ दिनपछि बालेन औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कार्यालय पुगेका हुन् ।
वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको घण्टीघरमा बालेनको कार्यकक्षसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
यस्तो छ, बालेनको कार्यकक्ष
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4