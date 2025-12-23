+
घण्टीघरमा यस्तो छ बालेनको कार्यकक्ष

रास्वपासँग एकता गरेको २१ दिनपछि बालेन औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कार्यालय पुगेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १५:४८
Photo Credit : Abinash Acharya

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह ४ माघमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका छन्।
  • बालेन शाहले रास्वपासँग एकता गरेको २१ दिनपछि औपचारिक रूपमा कार्यालय पुगेका हुन्।
  • वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा बालेनको कार्यकक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह आज पार्टी कार्यालय पुगेका छन् ।

वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको घण्टीघरमा बालेनको कार्यकक्षसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

यस्तो छ, बालेनको कार्यकक्ष

घण्टीघर बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

