+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘परिवर्तन सानै कुराबाट सुरु हुन्छ’ भन्दै इस्टुले गरिन् पार्क सरसफाइ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १७:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इस्टु कार्कीले १२ जनवरीमा चिसो मौसमको पर्वाह नगरी हट फोटो सेयर गरेकी थिइन् जसले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलेको छ।
  • मंगलबार उनले सहयोगीनगरस्थित पार्क सरसफाइ गरेको फोटो र भिडियो पोस्ट गर्दै 'परिवर्तन आफैबाट सुरुवात हुन्छ' भनिन्।
  • इस्टुको सरसफाइ कार्यलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा मिलिरहेको छ र उनले 'सानो प्रयास, ठूलो आत्मसन्तुष्टि' भनेकी छन्।

काठमाडौं । इस्टु कार्की अहिलेकी चर्चित कन्टेन्ट क्रिएटर हुन् । उनको करिअर सुरुआत चाहिँ अभिनयदेखि सुरु भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विभिन्न पोस्टमार्फत उनी चर्चामा आइरहन्छिन् ।

कहिले पर्यटन प्रवर्धनको लागि भन्दै घुमघामका फोटो हाल्छिन्, कहिले हट फोटोहरू । जे भएपनि उनी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको नजरमा रहिरहन्छिन् ।

१२ जनवरीमा उनले गरेको पोस्टले चर्चा बटुलेको थियो । चिसो मौसमको पर्वाह नगरि उनले हट फोटो सेयर गरेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा यो फोटोबारे चर्चा भयो ।

मंगलबार उनले सहयोगीनगरस्थित पार्क सरसफाइ गरेको फोटो र भिडियो पोस्ट गर्दै प्रशंसा बटुलेकी छिन् । ‘परिवर्तन आफैबाट सुरुवात हुन्छ । आजैबाट सुरु गरौं’ भन्दै उनले रिल्स सेयर गरेकी छन् ।

‘सानो प्रयास, ठूलो आत्मसन्तुष्टि । शनिबार हामीले सहयोगीनगरस्थित शान्ति बाटिका सरसफाइ गर्‍यौं’ भन्दै उनले सरसफाइका फोटो सेयर गरेकी छन् ।

इस्टुको यो कार्यलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा मिलिरहेको छ ।

इस्टु कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित