+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अब बन्ने जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक बहस इन्कार गर्न मिल्दैन : रन्जित तामाङ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १२ गते १९:२८

१२ माघ, दमक । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट झापा–५ का उम्मेदवार रञ्जित तामाङले अब जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक बहस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार कमल गाउँपालिकाले आयोजना गरेको भेलामा बोल्ने क्रममा उनले अब जनताको कठघरामा उभिएर जनताकै कुरा सुन्नुपर्ने बताए ।

‘अब जनताका प्रतिनिधिले जनताको कठघरामा उभिएर सार्वजनिक बहस गर्नुपर्छ,’ सो क्रममा तामाङले भने ।

साथै, उनले सोही क्षेत्रका अन्य दुई उम्मेदवार केपी शर्मा ओली र बालेन शाहर्ला पनि सार्वजनिक बहसमा उत्रन आग्रह गरे ।

समय नयाँ ठाउँमा पुगेपनि चुनावको तरिका पुरानो भएकोमा उनको चिन्ता थियो ।

नयाँ भनिएकाहरू नै जनता र मिडिया सामना गर्न इन्कार गर्ने गरेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि पूराना तथ्यांक मिथ्यांक भइसकेका छन्,’ तामाङले भनेका छन् ।

सोही क्षेत्रको चुनावी कमाण्डर रहेका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले मुलुकलाई संकटमा लैजाने तत्वहरू गलत रहेको बताए ।

रन्जित तामाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित