+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल-भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दै कैलाश खेरले गाए नेपाली फिल्म ‘शिवांश’ को गीत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १२:३९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड पाश्र्वगायक कैलाश खेरले आगामी नेपाली फिल्म 'शिवांश' को लागि 'शिव ताण्डव' गीत गाएका छन् र यो युट्युबमा रिलिज भएको छ।
  • 'शिवांश' फिल्म १ फागुनमा देशब्यापी प्रदर्शन तयारीमा छ र खेरको यो तेस्रो नेपाली गीत हो।
  • खेरले फिल्मलाई भारत–नेपाल मैत्री सम्बन्धको प्रतीकको रूपमा चित्रण गर्दै नेपाली फ्यानलाई माया र साथप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । चर्चित बलिउड पाश्र्वगायक कैलाश खेरले आगामी नेपाली फिल्म ‘शिवांश’ को लागि गीत गाएका छन् । उनको आवाजमा रहेको गीत ‘शिव ताण्डव’ युट्युबमा रिलिज भएको छ ।

सो फिल्म १ फागुनमा देशब्यापी प्रदर्शन तयारीमा छ । गायक खेरको यो तेस्रो नेपाली गीत हो । यसअघि सन् २०१० मा रिलिज भएको नेपाली फिल्म ‘काठमाण्डू’ को शीर्ष गीत उनले गाएका थिए ।

सन् २०१५ मा सुष्मा राणासँग उनले ‘फूलको थुंगा’ गाएका थिए ।

‘शिवांश’ का निर्माताले बिहीबार एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै खेरको गीत फिल्ममा समावेश रहेको जनाएको छ । सो फिल्मबारे गायक खेरले नेपाली फ्यानलाई सम्बोधन गर्दै भिडियो सन्देश जारी गरेका छन् ।

भिडियोमा खेर नेपाल र भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्ध र गीतबारे चर्चा गरेका छन् । नेपाली श्रोताले आफ्ना हरेक गीतलाई दिने माया र साथप्रति उनले आभार व्यक्त गरेका छन् ।

“नेपालका फ्यानले मलाई र मेरा गीतलाई जुन प्रकारको प्रेम दिनुहुन्छ, त्यसका लागि म कसरी आभार व्यक्त गरुँ भन्ने शब्द छैन’ खेरले भनेका छन् ।

खेरले आफ्नो आवाज रहेको फिल्मलाई भारत र नेपालको मैत्री सम्बन्धको प्रतीकको रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसपटक केही विशेष छ । भारत–नेपाल मैत्री सम्बन्धको सौजन्यबाट हामीले एउटा अत्यन्तै प्यारो ‘ताण्डव स्तोत्रम्’ तयार पारेका छौं, जुन मैले गाउने अवसर पाएको छु ।’

अञ्जान सिनेमा प्रोडक्सन हाउसको प्रस्तुति रहने फिल्मलाई सन्तोषकुमार आत्रेयले निर्देशन गरेका हुन् । अञ्जान केसी निर्माता हुन् । यसमा प्रवीण खतिवडा, तेज गिरी, विमला लिम्बु र रुषा न्यौपाने मुख्य भूमिकामा छन् । सह–निर्मातामा शोभा भण्डारी र अनिश केसी बोगटी छन् । पटकथा बारत लिम्बुको छ ।

 

कैलाश खेर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्कुटर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते   

स्कुटर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते   
म्याग्दीको लुलाङमा एक सातादेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध

म्याग्दीको लुलाङमा एक सातादेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध
देउवापक्षीय कांग्रेस नेताले फैलाए प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने हल्ला

देउवापक्षीय कांग्रेस नेताले फैलाए प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने हल्ला
मधेशमा बढ्दो मधुमेह, १६ सयमा जाँच गर्दा ३६० मा अत्यधिक चिनीको मात्रा

मधेशमा बढ्दो मधुमेह, १६ सयमा जाँच गर्दा ३६० मा अत्यधिक चिनीको मात्रा
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल अस्पताल भर्ना

पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल अस्पताल भर्ना
टी-२० विश्वकप : भारतपछि नेपालको खेलका टिकट सबैभन्दा धेरै बिक्री

टी-२० विश्वकप : भारतपछि नेपालको खेलका टिकट सबैभन्दा धेरै बिक्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित