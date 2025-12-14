हिमपातपछि लोमान्थाङमै रोकिए कन्टेनर

Photo Credit : सुन्दरकुमार थकाली/रासस
१५ माघ, काठमाडौं । हिउँ परेपछि उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका-४ स्थित नेचुङ भन्सारमा कन्टेनरहरू रोकिएका छन् ।
सोमबार साँझ सामान लिन गएका कन्टेनरहरू राति भारी हिमपात भएपछि कोरला नाकामै रोकिएका हुन् । मंगलबार र बुधबार देशका हिमाली तथा उच्च पहाडी भूभागमा हिमपातसँगै वर्षा भएको छ । यो वर्षको पहिलो हिउँदे वर्षा र हिमपात भएपछि हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका किसानहरू भने खुसी भएका छन् ।
