५० लाखभन्दा धेरै भ्यूज बटुलेको ‘जुरुक्क कर्णाली’ गीत फेसबुकबाट गायब

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २६ गते १४:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कलाकार मनोज गजुरेलले फेसबुकमा पोस्ट गरेको जागरण गीत 'जुरुक्क कर्णाली' सोमबार प्लाटफर्मबाट अचानक अलप भएको छ।
  • गजुरेलले आफ्नो फेसबुक पृष्ठबाट गीत अलप भएको जानकारी दिँदै 'म कारण बुझिनँ, तपाईं बुझ्नुहुन्छ कि ! ?' लेखेका छन्।
  • गीतलाई ५० लाखभन्दा धेरै पटक हेरिएको थियो र यो मनोजको फेसबुकमा सबैभन्दा धेरै हेरिने भिडियो थियो।

काठमाडौं । कलाकार मनोज गजुरेलले फेसबुकमा पोस्ट गरेको जागरण गीत ‘जुरुक्क कर्णाली’ सोमबार प्लाटफर्मबाट अलप भएको छ । तत्कालिन सरकारले सोसल मिडिया बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा यो गीतले निकै चर्चा पाएको थियो ।

रेकर्डेड नभएर स्टेज कार्यक्रममा गाइएको उक्त गीतलाई सबैभन्दा पहिला गजुरेलले फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । भाइरल बनेपछि अन्य सोसल मिडिया प्लाटफर्ममा पनि ब्यापक सेयर भयो ।

आफ्नो फेसबुक पृष्ठबाट गीत अलप भएको जानकारी दिँदै गजुरेलले लेखेका छन्, ‘ हरायो । आस्था राउत र साथीहरुले गाएको ‘जुरुक्क कर्णाली’ गीत जुन मेरो फेसबुकमा धेरै पटक हेरिएको थियो । आज पेजबाट अकस्मात अलप भएको छ । कारण मैंले बुझिनँ, तपाईं बुझ्नुहुन्छ कि ! ?’

गजुरेलले उक्त पोस्टमा उक्त गीतकी गायिका आस्था राउतलाई मेन्सन गरेका छन् । गजुरेलका अनुसार उनको पेजमा मात्र उक्त गीतलाई ५० लाखभन्दा धेरै पटक हेरिएको थियो । त्यो गीत मनोजको फेसबुकमा सबैभन्दा धेरै हेरिने भिडियो समेत थियो ।

‘गीत अचानक गायब भयो । कारण मैले बुझिरहेको छैन । फेसबुकलाई कारण सोध्छौं’ गीत गायब भएको बारे गजुरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘जुरुक्क कर्णाली’ कार्यक्रममा दिइएको प्रस्तुतिलाई काटेर गजुरेलले फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । यो गीतको म्युजिक भिडियो समेत अहिलेसम्म बनेको छैन । जुम्ला जन्मे हुर्केका जनस्वास्थ्यकर्मी माधव चौलागाईंले गीत रचना गरेका थिए ।

कर्णालीको परिवेशबाट टिपिएका कठिन र नयाँ शब्दलाई बुनेर गीत तयार पारिएको थियो । गीतको लिरिक्स र लयको सबैले प्रशंसा गरेका थिए । यो गीतको स्टेज प्रस्तुतिको भिडियो अहिले पनि युट्युबमा भने भेटिन्छ ।

मनोज गजुरेल
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

